Experiment , Tag 3: Müsli im Jutebeutel -

oder wie ich ("mein Gott") einen Kassenstau verursache

Mein von mir häufig besuchter Biomarkt ist stark daran orientiert, den Verpackungswahn zu vermeiden. Gleich am Eingang gibt es einen großen Bereich mit Glasgefäßspendern, aus denen sich Nüsse, Müsli und ähnliche Lebensmittel abfüllen lassen. Es gibt sogar Gläser und Jutebeutel zu kaufen. Und das Beste: Das Lieblingsknuspermüsli des Sohnes gibt es auch. Also rein damit in den Beutel, rund 500 Gramm zu 1,09 Euro pro 100 Gramm. Macht also 5,45 Euro so etwa. Nicht so günstig, als wenn man es abgepackt in Plastik kauft. Da braucht man circa 1,50 Euro weniger. Aber was soll es, ab zur Kasse.

Und jetzt geht das Drama los

Der Beutel bleibt auf dem Scanner liegen. "Was ist das?", fragt die Kassiererin. "Knuspermüsli". Pause. "Mit Kirschen?", fragt sie. "Nein, mit Beeren." Längere Pause, sie schaut nach und findet nix in ihren Listen. Ich: "Ich gehe mal nachschauen." Ich eile zum Müsli in den Ladenbereich, mache ein Foto. "Beerenknuspermüsli". Ich zeige es ihr. Sie: "Oh, mein Gott!" Hinter mir wird die Kassenschlange länger, im Hintergrund sehe ich eine Mitarbeiterin durchs Bild huschen. "Kommen Sie bitte auch an diese Kasse." Ich bin plötzlich allein an meiner Kasse - fast, die Kassierin ist ja auch noch da. Es ist, nach gefühlt zehn Minuten, der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich erklären muss. "Ich wollte eben Müsli ohne Plastikverpackung einkaufen." Sie seufzt. Aus Mitleid oder aus Resignation? Längere Pause, wir schweigen. Die Mitarbeiterin tippt irgendwas ein. Das Müsli kostet insgesamt 2,49 Euro. Kann ja nicht sein, ich weise sie drauf hin. Sie zuckt mit den Schultern: "Anders geht es halt nicht."

Es ist das erste richtig schräge Einkaufserlebnis seit dem Plastikverzicht, aber ich komme wieder, da bin ich gnadenlos. Mit Beutelchen, so 500 Gramm vernichtet mein Sohn in drei Tagen.