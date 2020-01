Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt. Mehr als 30 Tiere sind nach Polizeiangaben ums Leben gekommen. Einzig die Schimpansen Bally und Limbo konnten gerettet werden. Sie erlitten nur leichte Verletzungen.

Wie die Polizei am Mittag auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurden in der Nähe des Geländes sogenannte Himmelslaternen gefunden. Sie könnten die Ursache für den Brand sein. Zeugen hätten ausgesagt, dass sie in der Silvesternacht solche Laternen am Himmel im Umfeld des Zoos gesehen hätten, sagte Gerd Hoppmann von der Krefelder Kriminalpolizei.

Himmelslaternen, auch Wunschlaternen genannt, bestehen aus dünnem, meist weißem Seidenpapier und einer Kerze oder einem Behälter mit Brennpaste in der Mitte. Werden die entzündet, können sie weit durch die Luft schweben. Hoppmann betonte, die Laternen seien seit 2009 in Nordrhein-Westfalen verboten. Es werde nun geprüft, aus welcher Richtung sie Richtung Zoo geschwebt sein könnten.

Zwar liefen die Ermittlungen noch, sagte Hoppmann. Ein Sachverständiger sei derzeit am Brandort, es liefen detaillierte Untersuchungen. „Unter Vorbehalt“ erscheine es jedoch „sehr naheliegend, dass diese Fackeln ursächlich sind“.

Um 00:38 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte waren wenige Minuten später vor Ort. Beim Eintreffen stand das Affenhaus bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Zoogebäude verhindern.

„Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden“, schrieb der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebookseite. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb aber verschont, wie der Zoo mitteilte. Das Affenhaus aber brannte bis auf die Grundmauern ab.

Die Feuerwehr war in der Nacht noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Krefelder Bürgermeister Frank Meyer zeigte sich auf Twitter schockiert:

Feuerwehrleute stehen nach Löscharbeiten vor dem Affenhaus des Krefelder Zoos. Foto: David Young/dpa

Der Zoo schrieb: „Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt.“ Das Menschenaffenhaus sei niedergebrannt. Die Kriminalpolizei ermittle. Der Zoo bleibe daher am Mittwoch geschlossen. Man habe bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten. „Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo Hilfe brauchen.“

Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen. (dpa/AFP)