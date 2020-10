Zwei Schüler sind in einem bayerischen Bahnhof von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge wurden die beiden am Dienstagmorgen in Bruckberg von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst. Die Zugstrecke wurden komplett gesperrt, weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)