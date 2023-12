Dammbruch in Niedersachsen Hochwasser in Deutschland – weitere Evakuierungen drohen

Hunderte Menschen mussten an den Weihnachtsfeiertagen wegen Hochwasser ihr Heim verlassen – anschwellende Wasserläufe und übervolle Talsperren könnten weitere zur Flucht zwingen.

Die Lage bleibe auch in den nächsten Tagen angespannt, hatte es am Dienstag unter anderem von Behörden aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt geheißen.

In Northeim in Südniedersachsen und Uplengen im Kreis Leer brachen aufgeweichte Dämme. Helfer waren im Dauereinsatz, um die angeschlagenen Bollwerke mit Sandsäcken zu sichern.

Etwas Hoffnung bieten die Wetteraussichten: Am Mittwoch soll es nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Nordwesten etwas Regen geben, sonst trocken mit teils größeren Auflockerungen bleiben.

Auch am Donnerstag wird es laut Deutschem Wetterdienst weitgehend trocken bleiben. Aber die Entwicklung wird wohl nicht von Dauer sein. Denn anschließend soll die Gefahr kräftigerer Niederschläge wieder deutlich zunehmen, insbesondere im Westen und Nordwesten.

Der Stausee Kelbra im Süden Sachsen-Anhalts ist voll

Nach tagelangem Dauerregen hatte sich die Hochwasserlage in vielen Regionen Deutschlands an den Feiertagen zugespitzt. In Sachsen-Anhalt waren die etwa 180 Bewohner der Ortschaft Thürungen am Dienstag aufgefordert worden, sich wegen drohender Überschwemmungen am Stausee Kelbra und an der Helme in Sicherheit zu bringen.

Kritisch ist die Situation in der Region, weil der Stausee voll ist. Die Talsperre hat die Hauptaufgabe, das Helme-Unstrut-Tal vor Hochwasser zu schützen. Aus dem Talsperrensystem soll kontrolliert Wasser abgegeben werden.

Weitere Evakuierungen sind möglich

In anderen Orten der Region sollten sich die Einwohner auf mögliche Evakuierungen vorbereiten. Das Ausmaß möglicher Überschwemmungen sei schwer absehbar, hieß es von einer Sprecherin des Landkreises Mansfeld-Südharz im südlichen Sachsen-Anhalt.

Dort laufen die Hochwasser-Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Nacht zu Mittwoch seien Tausende Sandsäcke befüllt und an mehrere Gemeinden verteilt worden, sagte die Sprecherin. Es gehe vor allem darum, kritische Infrastruktur zu schützen.

In der Verbandsgemeinde Goldene Aue versuche man beispielsweise, eine Kläranlage zu schützen.

Elbe-Wasserstände steigen

Das Hochwasser der Elbe in Dresden nähert sich weiter der zweithöchsten Alarmstufe drei. Bei dieser Alarmstufe ist von einer Überflutung von Grundstücken, Straßen und Kellern auszugehen. Vermutlich wird der dafür maßgebende Pegelstand von sechs Metern am Nachmittag erreicht. Am Mittwochmorgen wurden in Dresden 5,86 Meter gemessen, wie das Landeshochwasserzentrum in Dresden mitteilte.

Die Stadt Dresden hatte aber schon vorab am Dienstagabend die Alarmstufe drei ausgerufen.

27.12.2023, Sachsen-Anhalt, Pretzien: Blick auf das Pretziener Wehr (Aufnahme mit einer Drohne). © dpa/Stephan Schulz

Um Magdeburg und umliegende Gemeinden vor Überflutungen zu schützen, wird das Pretziener Wehr gezogen. Mit der Öffnung wird am Donnerstag gegen 10.00 Uhr begonnen, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft am Mittwoch in Magdeburg mitteilte.

Damit kommt die wichtige Hochwasserschutzanlage erstmals seit zehn Jahren wieder zum Einsatz. Zuletzt war das Pretziener Wehr im Juni 2013 geöffnet worden. Es sorgt dafür, dass etwa ein Drittel des Elbewassers in einen 21 Kilometer langen Kanal um Magdeburg und Schönebeck herumgeleitet wird, ehe es wieder in den Fluss fließt. Das Wehr besteht aus 324 sogenannte Schützentafeln von jeweils 100 Kilogramm Gewicht.

Der Anstieg des Wasserstandes sei von der Schneeschmelze im Riesengebirge abhängig. In Schöne an der tschechischen Grenze gilt mit einem Pegelstand von 6,28 Metern bereits Alarmstufe drei. Laut Hochwasserzentrale gelten für alle Flüsse in Sachsen – mit Ausnahme der Oberen Weißen Elster – Hochwasserwarnstufen.

Für die Zuflüsse der Oberen Elbe wird damit gerechnet, dass die Warnung im Laufe des Tages aufgehoben werden kann.

Hunderte Menschen mussten ihre Heime verlassen

Auch im niedersächsischen Rinteln und im thüringischen Windehausen mussten hunderte Menschen an Weihnachtsfeiertagen hochwasserbedingt ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie hier verwandelten ebenso wie in anderen Bundesländern über die Ufer tretende Flüsse die Umgebung in großflächige Wasserlandschaften.

26.12.2023, Thüringen, Windehausen: Helfer bauen mit Sandsäcken einen Deich auf einer Straße. © dpa/Christoph Reichwein

Die Lage in Windehausen

Im thüringischen Windehausen habe sich die Lage am Dienstag aber deutlich entspannt, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Die Pegelstände seien in Thüringen größtenteils zurückgegangen.

Am Mittwochmorgen soll der Krisenstab in Windehausen beraten, wie es in dem Ort weitergeht. Vor allem gehe es um die Frage, ob und wann die Menschen wieder in ihre Häuser können, sagte ein Sprecher. Nach Angaben des Sprechers gab es in dem Ort auch am Mittwochmorgen weiterhin keinen Strom.

Brandenburg: Alarmstufe eins ausgerufen

Auch in Brandenburg herrscht in einigen Flussgebieten Hochwasser. Es galt am Mittwochvormittag aber die unterste Alarmstufe eins, das bedeutet, dass Gewässer über die Ufer treten können.

Diese Kategorie wurde nach Informationen des Landesamtes für Umwelt in Brandenburg für einige Elbe-Pegel im Kreis Elbe-Elster und im Kreis Prignitz ausgerufen, im Bereich der Lausitzer Neiße, der Schwarzen Elster und der Stepenitz.

Mit Überflutungen von Straßen und Kellern muss bei der Kategorie eins noch nicht gerechnet werden.

Hochwasserwarnungen gab es am Mittwoch laut Internet-Portal zur Hochwasserlage zudem für die Oder und die Untere Havel. An den Oder-Pegeln in Ratzdorf, Eisenhüttenstadt und Frankfurt steigen demnach die Wasserstände. Auch für die Untere Havel hieß es, der Richtwert der Alarmstufe eins werde am Freitag erreicht. (dpa)