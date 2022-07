Das deutsche Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat in der bisherigen Europameisterschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. Doch auch die Französinnen gehören zu den Favoritinnen. Das EM-Halbfinale am heutigen Mittwochabend zwischen Deutschland und Frankreich in Milton Keynes dürfte spannend werden.

Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

TV und Internet: Deutschland gegen Frankreich hier live gucken und streamen

Im linearen Fernsehprogramm des ZDF

Im ZDF-Livestream oder Sportstudio-Livestream, oder in der ZDF-App auf dem Smartphone, Tablet und Smart-TV

Der ZDF-Livestream und der Sportstudio-Livestream sind inhaltlich identisch. Auch die Übertragungsrate und die Auflösung ist gleich.

Einziger Vorteil des Sportstudio-Streams: Er bietet Sprungmarken zu den Top-Szenen, damit Fußballfans sich diese erneut anschauen können.

Der Vorteil bei der klassischen TV-Übertragung besteht darin, dass es im Gegensatz zum Stream keine Verzögerung der Übertragung gibt. Zuschauer:innen von Sport-Streams kennen das Problem: Während die Nachbarn bereits lautstark jubeln, ist der Ball auf dem eigenen Bildschirm erst auf dem Weg zum Tor.

Im ZDF-Studio moderiert Sven Voss. Die Eishockeyspielerin und ehemalige Fußballspielerin Kathrin Lehmann ist als Expertin dabei. Zu Gast ist Kim Kulig, Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg und ehemalige deutsche Nationalspielerin. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann.

[Lesen Sie auch: Fußball-EM der Frauen: Diese Berliner Kneipen und Bars zeigen das Halbfinale am Mittwoch (T+)]

Wer ein Bezahl-Abo des Sport-Dienstes DAZN hat, kann Deutschland gegen Frankreich auch hier gucken. Die Berichterstattung beginnt um 20.40 Uhr. Kommentator ist Jan Platte, Expertin ist Laura Benkardt. DAZN kostet monatlich 29,99 Euro (oder 24,99 pro Monat im Jahresabo).

Das Finale am Sonntag schauen

Das Siegerinnen-Team von heute spielt am Sonntag im EM-Finale gegen England. Das englische Team besiegte zuvor Schweden in einem 4:0-Spektakel.

Ausgetragen wird die Finalpartie im legendären Wembley-Stadion. Anpfiff ist um 18 Uhr, die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr im Ersten. Auch hier wird ein Livestream angeboten.

Rekordquote für Frauen-EM

9,5 Millionen Menschen sahen das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Österreich im Ersten.

Das war ein Marktanteil von starken 38,2 Prozent, die erfolgreichste TV-Sendung des Tages – und die bisher größte Reichweite eines EM-Spiels der Frauen im deutschen Fernsehen.