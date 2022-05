Als der Vater den Namen seiner Tochter sagt, bricht ihm die Stimme weg. Angel Garza spricht zu dem CNN-Journalisten Anderson Cooper und erzählt, wie er als Sanitäter zur Grundschule seiner Tochter gerufen worden war.

Dort habe er ein blutüberströmtes Mädchen gefunden und wollte ihr helfen. Das Mädchen sagte, sie sei okay, aber sie habe dabei zusehen müssen, wie ihre beste Freundin erschossen worden sei. Als Angel Garza nachfragte, wer die Freundin gewesen sei, nannte das Mädchen den Namen seiner zehnjährigen Tochter: Amerie.

Es sind Geschichten wie diese, die das Grauen des Massakers an der Robb Elementary School im texanischen Uvalde immer plastischer machen. All die Tragödien, der Schmerz so vieler Eltern, Geschwister, Lehrer – es ist kaum auszuhalten.

Und es hört einfach nicht auf. Zwei Tage nach dem Amoklauf eines 18-Jährigen, der 19 Grundschüler und zwei Lehrerinnen tötete, bevor er selbst von Einsatzkräften erschossen wurde, stoppte das Herz von Joe Garcia. Garcias Frau Irma, 48, war eine der getöteten Lehrerinnen. Wie die Familie des 50-Jährigen erklärte, starb er „an einem gebrochenen Herzen“, weil er die Liebe seines Lebens verloren habe. Das Paar, das laut der Website der Robb Elementary School 24 Jahre lang verheiratet war, hinterlässt vier Kinder im Alter zwischen zwölf und 23 Jahren.

Der Schütze hat sich eine Stunde verbarrikadieren können

Unter den Schmerz und die Trauer mischt sich aber auch immer mehr Wut. Vor allem, weil der Einsatz der Sicherheitskräfte am Dienstag zunehmend kritisch gesehen wird. Nach anschwellender Kritik von Eltern und anderen Zeugen gab ein Vertreter des texanischen Innenministeriums zu, der Schütze habe sich „rund eine Stunde“ in der Grundschule verbarrikadiert, während die Polizei, die kurz nach dem Täter eingetroffen war, auf Verstärkung gewartet habe.

Die Einsatzleitung argumentiert, dass die Polizisten in dieser Zeit andere Schüler und Lehrer in Sicherheit gebracht und versucht hätten, mit dem Schützen zu verhandeln. Aber unter dem Strich bleibt die bittere Erkenntnis: Eine Stunde lang ließen sie den 18-Jährigen Grundschüler ermorden – auch das ist schier unvorstellbar.

Ein bewaffneter Polizist läuft an den Kreuzen zum Gedenken an die Ermordeten vorbei. Foto: Chandan Khanna/AFP

Nach und nach wird der Tathergang klar. Demnach betrat der Täter das Schulgebäude ungehindert durch eine unverschlossene Tür. Zunächst hatte es geheißen, dass er sich den Weg freigeschossen hatte. Dann verbarrikadierte er sich in dem Klassenraum, in dem er alle 21 Opfer erschoss. Mit seinen zwei Sturmgewehren gab er hunderte Schüsse ab.

Die Angehörigen sind entsetzt über diese fatale Polizeitaktik. „Da waren mindestens 40 bis an die Zähne bewaffneten Polizisten, aber sie haben verdammt nochmal nichts unternommen, bis es viel zu spät war“, sagte Jacinto Cazares, dessen Tochter getötet worden war, dem Sender ABC. „Die Situation hätte schnell vorüber sein können, wenn sie eine bessere taktische Ausbildung gehabt hätten.“

Verzweifelte Eltern wurden zurückgehalten

Zwei Videos im Internet zeigten verzweifelte Eltern, die die Beamten auffordern, die Grundschule zu stürmen, und selbst zum Gebäude vordringen wollen, von Polizisten aber zurückgehalten wurden. Angeli Rose Gomez, deren Kinder sich in der Schule aufhielten, berichtete dem „Wall Street Journal“, sie sei in Handschellen abgeführt worden, nachdem sie und andere die Polizei zum Eingreifen gedrängt hätten.

Seine Mutter beschreibt ihn als oftmals wütend und aggressiv

Warum der 18-Jährige, der zuerst seiner Großmutter ins Gesicht geschossen hatte, bevor er die Grundschule stürmte, einen Massenmord begehen wollte, ist weiter unklar. Ehemalige Schulkameraden berichteten, er sei wegen eines Sprachfehlers schikaniert worden, habe aber auch andere gemobbt. Ramos sei selbst ein „richtiger Mobber“ gewesen, der ordentlich ausgeteilt habe, sagte der 18-jährige Jaime Cruz der Nachrichtenagentur AFP. Ramos’ Mutter Adriana Reyes beschrieb ihren Sohn als oftmals wütend und aggressiv. Aber er sei kein „Monster“ gewesen, sagte sie ABC News.

Während die Menschen in Uvalde mit dem Unfassbaren klarzukommen versuchen, debattiert der Rest des Landes darüber, wie und ob solche Taten verhindert werden könnten. Die Demokraten versuchen immer wieder, die Waffengesetze zu verschärfen, scheitern aber an dem Widerstand der Republikaner, die sich auf das in der Verfassung gesicherte Recht, eine Waffe zu tragen, berufen.

Gerade trifft sich die Waffenlobby in Houston

Dafür verantwortlich ist auch die mächtige Waffenlobby NRA, die die Republikanische Partei mit viel Geld unterstützt und sich massiv gegen strengere Regulierungen wehrt. US-Präsident Joe Biden hatte in seiner Reaktion am Tag des Massakers gefordert, dass das Land den mit der NRA endlich aufnehmen müsse.

Wenn Biden am Sonntag in die texanische Kleinstadt Uvalde reist, um gemeinsam mit First Lady Jill Biden und den Bewohnern der Stadt um die 21 Todesopfer zu trauern, hat sich die NRA im wenige Autostunden entfernten Houston zu ihrem Jahrestreffen versammelt. Am Freitagnachmittag (nach Redaktionsschluss) war eine Rede von Ex-Präsident Donald Trump geplant.

NRA-Tagungsteilnehmer sehen sich Gewehre und Handfeuerwaffen in Vitrinen an. Foto: Michael Wyke/dpa

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte seinen Auftritt ab. Er werde stattdessen an einer Pressekonferenz in Uvalde teilnehmen, hieß es in US-Medien.

An die Teilnehmer des NRA-Treffens werde er sich über eine Videoschalte wenden.

Ihre Fassungslosigkeit über das schlimmste Schulmassaker seit knapp zehn Jahren äußern auch Prominente im ganzen Land. Der Schauspieler Matthew McConaughey, der in Uvalde geboren wurde, erklärte, die Waffengewalt sei „eine Epidemie“, die sich kontrollieren lasse. Egal, wo man politisch stehe, wüssten alle, „dass wir das besser machen können“, schrieb er in einer Mitteilung. „Es müssen Taten folgen“, damit kein Elternteil das erfahren müsse, was die Eltern in Uvalde und nach anderen Schulschießereien erlebt hätten.

Spekulationen über politische Ambitionen McConaugheys

Solche Tragödien dürften nicht als Status Quo akzeptiert werden. McConaughey hatte in den vergangenen Jahren öffentlich darüber nachgedacht, als Gouverneur von Texas zu kandidieren, sich aber letztlich anders entschieden. Dennoch wird weiter spekuliert, ob er in die Politik wechseln könnte – in welcher Partei ist aber unklar. In seiner Mittelung kam das Wort „Waffengesetze“ zumindest nicht vor.