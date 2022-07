In einem Hotel auf der Urlaubsinsel Mallorca ist es am Montagmittag zu einem Pool-Unfall gekommen. Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtete, erlitten mindestens 26 Badegäste eine Chlorvergiftung, darunter drei Kinder.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wie die zuständige Rettungsstelle auf Twitter berichtete, wurde der Unfall gegen 12:30 Uhr Ortszeit aus dem Hotel Sea Club in Port d'Alcúdia im Norden der Touristeninsel gemeldet. Nachdem mehrere Besucher:innen über Juckreiz, Brennen in den Augen, Erbrechen und Atemprobleme geklagt hätten, sollen die Rettungsschwimmer des Hotels die Anlage gesperrt haben. Unmittelbar danach sollen Polizei, Notarzt und Feuerwehr alarmiert worden sein.

Zehn der betroffenen Badegäste seien in verschiedene Krankenhäuser der Insel eingeliefert worden, ihre Nationalitäten seien bisher noch unklar. Neun von ihnen galten nach Angaben der Rettungskräfte zunächst als leicht verletzt.

Später sollen insgesamt drei Kinder auf eine Intensivstation in der Hauptstadt der Insel, Palma de Mallorca, gebracht worden sein. Nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ ist ihr Zustand stabil.

Die Polizei hat nun Ermittlungen zu der Ursache des Unfalls aufgenommen. Die Hotelleitung sprach in einer Pressemitteilung von einer punktuellen technischen Störung bei der Chlorzufuhr des Pools. Das Problem an der Pumpe sei demnach noch am Montag behoben worden sein. (Tsp)