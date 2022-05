Am Montag wurde die Kantonspolizei Freiburg von Nespresso informiert, dass Mitarbeiter des Nestlé-Tochterunternehmens eine weiße Substanz in Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen gefunden haben.

Bei einer sofortigen Analyse habe sich herausgestellt, dass es sich um Kokain handele. Die Polizei habe dann die an diesem Tag per Zug an die Fabrik gelieferten fünf See-Container durchsucht, mehr als 500 Kilogramm Drogen entdeckt und beschlagnahmt.

Das gefundene Kokain hat eine Reinheit von 80 Prozent. Sein Verkaufswert wird auf mehr als 50 Millionen Schweizer Franken (circa 48 Millionen Euro) geschätzt.

Laut ersten Ermittlungen stammte die Kaffeelieferung aus Brasilien. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Kokain für den europäischen Markt bestimmt gewesen sei. Die Anlagen zur Kaffeeherstellung in der Fabrik seien nicht mit der Droge in Kontakt gekommen.

Kokain- und Kaffeebeutel, wurden im Nespresso-Werk in Romont, Schweiz, beschlagnahmt. Das Bild wurde an einem unbekannten Ort... Foto: Kantonspolizei Freiburg

Während des Einsatzes wurde das Gelände der Nespresso-Fabrik in Romont weiträumig gesperrt. Etwa zwanzig Mitarbeiter vom Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit waren vor Ort. Mit Spezialgeräten wurden die Container gescannt und durchsucht.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg hat die Ermittlungen nun aufgenommen. (mit dpa, AFP)