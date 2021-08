Für viele Menschen in Deutschland gehört der Kaffee am Morgen genauso dazu wie das Aufstehen. Doch: Die Dosis macht es. Denn: Ein hoher Kaffeekonsum kann zu einer Verkleinerung des Gehirns und einem erhöhten Risiko, an Demenz zu erkranken, führen. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Studie zum Thema von der University of South Australia.

Die Wissenschaftler untersuchten den Effekt von Kaffee auf das menschliche Gehirn unter mehr als 17.000 Teilnehmern im Alter zwischen 37 und 73 Jahren. Sie fanden heraus, dass solche Teilnehmer, die mehr als sechs Tassen Kaffee am Tag trinken, ein um 53 Prozent erhöhtes Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, steigt laut der Studie.

„Wir fanden heraus, dass hoher Kaffeekonsum in all diesen Fällen das Gehirnvolumen signifikant reduziert“, sagt eine der Studienleiterinnen, Kitty Pham. Ihr und ihren Kollegen zufolge ist es die bisher weltweit größte Studie dieser Art.

Die leitende Forscherin der Studie, Elina Hyppönen, sagt aber auch, dass man dem Risiko nicht nur durch weniger Kaffeekonsum entgegenwirken kann. „Eine einfache Sache, die wir tun können, ist uns daran zu erinnern, ein bisschen Wasser zu trinken, während wir Kaffee konsumieren“, sagt Hyppönen. Denn Kaffee entzieht dem Körper Wasser und lässt ihn dehydrieren.

Der gewöhnliche Kaffeekonsum lag in der Studie bei ein bis zwei Tassen pro Tag. „Ein paar Tassen sind auch völlig in Ordnung“, sagt Hyppönen. „Doch wenn man herausfindet, dass sich der Kaffeekonsum Richtung sechs Tassen pro Tag bewegt, sollte man sich überlegen, ob es die nächste Tasse wirklich braucht.“ (Tsp)