In der niederländischen Stadt Utrecht sind am Montagvormittag an mehreren Stellen Schüsse gefallen. Das sagte der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, nach dem Angriff mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten in einer Straßenbahn. Derzeit laufe ein "großer Polizeieinsatz", um den flüchtigen Schützen zu fassen, sagte Aalbersberg bei einer Pressekonferenz in Den Haag.

Menschen in der Stadt sollen ihre Häuser zunächst nicht verlassen, teilte die Stadt mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

Moscheen schlossen vorsorglich

Nach den Schüssen gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief am Mittag die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus. Alle Moscheen schlossen vorsorglich. „Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan“, sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt. Die politischen Parteien unterbrachen nach Berichten niederländischer Medien ihren Wahlkampf für die am Mittwoch anstehenden Wahlen für die Provinzparlamente. Der Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen sprach von einem „abscheulichen und schwerwiegenden Vorfall“. Die Universität der Stadt schloss ebenfalls. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Universitätsgebäuden zu bleiben, wie die Universität am Montag mitteilte.

Die niederländischen Behörden haben die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen verschärft. Die Polizei prüft einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen.

"In einer Straßenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Hubschrauber sind vor Ort, es gab keine Festnahmen." Der Sprecher konnte keine weiteren Angaben zur Art des Vorfalls und zur Schwere der Verletzungen machen. Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt.

Bundespolizei kontrolliert deutsche Grenze

Nach den Schüssen kontrolliert die Bundespolizei an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. „Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve, die nahe der Grenze zu den Niederlanden liegt, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Alle verfügbaren Beamten seien im Einsatz, außerdem verstärkten Beamte der Landespolizei Nordrhein-Westfalen.

Schwerpunkt sei die Autobahn 3. Aber auch an anderen Autobahnen, an Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte. Sie schauten sich die sich nähernden Fahrzeuge an und würden gezielt Fahrzeuge herausziehen aus dem fließenden Verkehr bei Verdacht. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gebe es Kontrollen. Beamte gingen durch die Züge. (Tsp, mit dpa, AFP, Reuters)