Nach Schüssen in einer Stadt nahe der US-Metropole New York sind dem örtlichen Bürgermeister zufolge mehrere Menschen getötet worden. Darunter sei ein Polizist, sagte Steven Fulop am Dienstag in Jersey City. Er sprach von zwei Vorfällen in direkter Nähe zueinander. Dabei seien in einem Gebäude „mehrere Verstorbene“ gefunden worden. Zudem seien mindestens drei Polizisten entweder angeschossen oder anderweitig verletzt worden.

Bei den Vorfällen am Dienstag blieben die Hintergründe zunächst unklar - offenbar hatten ein oder mehrere Täter das Feuer eröffnet. Die Angreifer verschanzten sich anschließend in einem Lebensmittelgeschäft, berichteten lokale Medien. Die Polizei war mit gepanzerten Fahrzeugen und Spezialeinheiten im Einsatz. Mindestens ein Täter sei neutralisiert worden, erfuhr der Sender CNN aus Polizeikreisen.

Bei dem Schusswechsel wurde ein Beamter in den Kopf getroffen und tödlich verletzt, wie die Staatsanwältin von Hudson County, Esther Suarez, erklärte.

Mehr zum Thema Amoklauf in Kalifornien Zwei Tote bei Angriff auf Schule in Santa Clarita

Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gibt es James Shea von der lokalen Behörde für öffentliche Sicherheit nicht. Die Hintergründe der Tat blieben Fulop zufolge zunächst weiter unklar. Angrenzende Schulen seien gesichert worden. Um die Kinder werde sich gekümmert. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, US-Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden. (dpa, Tsp)