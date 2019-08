Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in El Paso im US-Bundesstaat Texas hat es nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Ein Mann sei festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab. Es gebe keine unmittelbare Bedrohung mehr, ergänzte der Sprecher, der Tatort sei jedoch noch nicht gesichert. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Die Zahl der Opfer könnte sogar noch höher liegen. Der örtliche Nachrichtensender KTSM 9 berichtete, es sei auf 18 Menschen geschossen worden. Die Nachrichtenagentur AFP sprach bezugnehmend auf Behörden von bis zu 20 Opfern. CNN berichtete über 22 Verletzte. Sie seien zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht worden.

Unklar ist auch, wie viele Täter beteiligt waren. Während die Polizei zunächst eine Festnahme vermeldete, teilte Bürgermeister Dee Margo mit, es seien drei Verdächtige festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher später jedoch nicht. Er betonte, es sei lediglich ein Verdächtiger in Haft. Allerdings könne er noch nicht sicher ausschließen, dass es weitere Schützen gab. Der Sprecher der Polizei erklärte, der Komplex sei groß und unübersichtlich und werde noch durchsucht. Die örtliche Polizei teilte bei Twitter mit, übereinstimmenden Berichten zufolge gebe es in dem Einkaufszentrum mehrere aktive Schützen.

Berichten zufolge begann die Attacke gegen 10 Uhr Ortszeit in einem Supermarkt der Kette Walmart. Anschließend verlagerte sich das Geschehen in das benachbarte, zweigeschossige Einkaufszentrum Cielo Vista. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, sich vom Tatort fernzuhalten.

US-Präsident Donald Trump wurde über den Vorfall unterrichtet. Das teilte der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Steven Groves, am Samstag mit. Beto O'Rourke, demokratischer Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur aus El Paso, schrieb bei Twitter, „Bleibt in Sicherheit, El Paso“.

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen. (Tsp, AFP, dpa, Reuters)