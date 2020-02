Das Schreiben des Täters – von Rassismus durchzogen Auch das Schreiben des mutmaßlichen Täters Tobias R. liegt dem Tagesspiegel nun vor. Über viele Seiten äußert er sich, größtenteils wirr. Überschrieben ist es als „Botschaft an das gesamte deutsche Volk“. Zudem spricht er von einem Krieg: „Dieser Krieg ist als Doppelschlag zu verstehen, gegen die Geheimorganisation und gegen die Degeneration unseres Volkes! Menschen kommen und gehen. Das was bleibt ist das Volk!“



In seinen sprunghaften Notizen schreibt er viel Autobiografisches, in denen immer wieder explizit rassistische Ressentiments deutlich werden. So spricht er etwa von kriminellen „Südländern“ und fragt, warum „solche Volksgruppen“ in seinem Land seien. Bestimmte „Rassen“ seien „destruktiv“ für die Gesellschaft. Gleichzeitig überhöht er das deutsche Volk, durch welches angeblich das „Beste und Schönste“ der Welt entstehe.