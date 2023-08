Elf Tote nach Brand in Ferienwohnung Schwelbrand löste offenbar verheerendes Feuer aus

Bei dem verheerenden Brand in einer elsässischen Ferienunterkunft für Menschen mit leichten geistigen Behinderungen sind elf Menschen ums Leben gekommen. Die stellvertretende Staatsanwältin der nahegelegenen Stadt Colmar, Nathalie Kielwasser, bestätigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz den Tod aller Vermissten.

Ursprung des verheerenden Feuers sei vermutlich ein Schwelbrand gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt aber sei es unmöglich, dessen Ursache zu ermitteln. Der Brand war laut den Behörden am frühen Morgen in einer Ferienunterkunft der Gemeinde Wintzenheim ausgebrochen, in der sich zu dem Zeitpunkt insgesamt 28 Erwachsene mit Lernbehinderungen und ihre Betreuer aufhielten.

17 von ihnen überlebten, elf Bewohner konnten jedoch nicht gerettet werden. Premierministerin Elisabeth Borne reiste inzwischen an den Unglücksort.

Ein Sprecher der Gemeinde hatte zuvor versichert, das Haus sei in sehr gutem Zustand gewesen. „Wir kennen diese Herberge“, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Wintzenheim, Daniel Leroy, am Mittwoch.

„Diese Unterkunft hat sehr gut funktioniert und keine Probleme gemacht.“ Vertreter der Gemeinde bei Colmar, in der Nähe von Deutschland, hätten das Haus von innen gesehen. Alles sei renoviert und in „perfektem Zustand“ gewesen. Der Ort liegt etwa 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, war in der Ferienunterkunft ein Feuer ausgebrochen. Elf Menschen wurden zunächst vermisst, ein Betreuer und zehn Menschen mit Behinderungen. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete mit Verweis auf die Feuerwehr, dass neun Leichen gefunden wurden. Am Nachmittag bestätigte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser, dass auch die Leichen letzten beiden Vermissten gefunden wurden.

Der Ort des Unglücks liegt etwa 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. © AFP/Sophie Ramis/Nadine Ehrenberg

Leroy zufolge brannte das Gewölbe des Hauses, die Bedachung sei eingestürzt. Der gesamte obere Bereich sei zerstört worden. Nur das Erdgeschoss, in dem sich die Gemeinschaftsräume befanden, sei intakt geblieben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb am Morgen zu dem Brand auf Twitter: „Angesichts dieser Tragödie denke ich an die Opfer, an die Verletzten, an die Menschen, die ihnen nahe stehen.“ Premierministerin Élisabeth Borne nannte den Vorfall schrecklich. Sie wolle sich zum Ort des Geschehens begeben. Innenminister Gérald Darmanin dankte der Feuerwehr für ihren schnellen Einsatz. (AFP, dpa)