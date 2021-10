Nach dem Konsum von mit Ecstasy versetzten Mixgetränken mussten in Niedersachsen zehn Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren medizinisch behandelt werden. Sechs kamen in Krankenhäuser in Dannberg, Uelzen und Salzwedel. Zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen wurden auf Intensivstationen aufgenommen. Mittlerweile sind alle Betroffenen wieder entlassen worden.

Ein 16-Jähriger hatte am Freitag auf einer Geburtstagsparty in Lüchow offenbar die Droge in die Getränke gemischt. Wie ein Polizeisprecher der Polizei Lüneburg mitteilte, wird gegen ihn nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Zudem müsse bei den Ermittlungen geklärt werden, ob es sich bei der Substanz tatsächlich um Ecstasy und nicht um sogenannte k.o.-Tropfen handle. Bis zu 25 Jugendliche hatten sich zu der Feier an einem Sportplatz getroffen. Zehn davon tranken offenbar von dem Mixgetränk. In der Folge waren nach Polizeiangaben mehrere Jugendliche und Kinder desorientiert und mussten sich übergeben.

Einsatzkräfte kümmerten sich um die teilweise stark schwankenden Jugendlichen. Bei den Kindern wurden Atemalkoholwerte zwischen 0,1 und 1,4 Promille gemessen. Für die Ermittlungen werden nun mehrere Blutproben untersucht und Beteiligte zu Zeugenaussagen herangezogen. (AFP/dpa)