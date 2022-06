In einem 20-minütigen Auszug eines Interviews mit der US-Journalistin Savannah Guthrie hat Amber Heard ihre Gewaltvorwürfe gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp erneuert.

Als Beweis legte sie die Notizen eines Arztes vor, dem sie von den mutmaßlichen Misshandlungen berichtet hatte: „Es gibt einen Ordner mit jahrelangen Notizen, die bis 2011 zurückreichen, vom Beginn meiner Beziehung an, die von meinem Arzt gemacht wurden, dem ich von dem Missbrauch berichtete”.

Aus den Notizen soll hervorgehen, dass Depp Heard geschlagen und ihr gedroht habe, sie umzubringen.

Im Verleumdungsprozess, in dem sich das Ex-Ehepaar eineinhalb Monate lang gegenüberstand, scheiterten die Anwälte von Amber Heard, den Ordner als glaubwürdiges Beweisstück vorzulegen. Heard behaupte auch, dass Depp vor Gericht gelogen habe.

Amber Heard wollte die Beziehung zu Johnny Depp retten

Laut der New York Post sagte ein Sprecher von Johnny Depp zu den erneuten Anschuldigungen, dass der Schauspieler einfach nur nach vorne schauen wolle, nachdem er den Prozess gewonnen habe.

„Es ist bedauerlich, dass, während Johnny mit seinem Leben weitermachen will, die Angeklagte und ihr Team erneut damit beschäftigt sind, Dinge zu wiederholen (…), die bereits vom Gericht entschieden wurden und es ein Urteil gibt, das einstimmig und eindeutig von den Geschworenen zu Johnnys Gunsten entschieden wurde“, hieß es in einem Statement.

In der Vorschau zu dem Interview beteuert die Schauspielerin ebenfalls, dass sie nicht rachsüchtig sei: „Ich möchte nur, dass die Leute mich als Mensch sehen“. Auch hege Heard „keine schlechten Gefühle oder Groll“ gegen Depp, „ich habe mein Bestes gegeben, um eine zutiefst zerrüttete Beziehung wieder zum Funktionieren zu bringen, aber ich konnte es nicht“, sagte sie.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Ausschnitt des Interviews sagte Heard, dass sie Depp liebe. Zu ihrer Aussage werde sie aber dennoch bis zu ihrem Todestag stehen, zitierte sie die Daily Mail: „Ich bin hier als Überlebende“. Sie habe außerdem nicht gewollte, dass es überhaupt zu einem Prozess kommt und dieser Teil der Öffentlichkeit wird.

Johnny Depp und Amber Heard warfen sich vor Gericht häusliche Gewalt vor. Die Jury entschied zugunsten von Depp, gab aber auch Heard in einigen Punkten recht. So muss die Schauspielerin nun mehr als acht Millionen Dollar Schadensersatz an ihn zahlen.

Das gesamte Interview wird am Freitagabend um 20 Uhr Ortszeit (zwei Uhr deutscher Zeit) in der Sendung „Dateline“ des amerikanischen Senders NBC ausgestrahlt.