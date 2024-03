Erstes offizielles Foto seit Bauch-OP Prinzessin Kate schickt Muttertagsgruß

Seit Weihnachten war sie nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Nun hat Kensington-Palast am Sonntag in Onlinenetzwerken das erste offizielle Bild von Prinzessin Kate veröffentlicht – fast zwei Monate nach ihrer Bauch-OP.

Es zeigt die Prinzessin von Wales lächelnd auf einem Gartenstuhl sitzend und in Jeans, einem Pullover und einer dunklen Jacke gekleidet. Um sie herum sind ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis, die lachen. Aufgenommen wurde das Foto laut dem dazu veröffentlichten Text von Kates Mann, Thronfolger Prinz William.

„Vielen Dank für Eure freundlichen Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den letzten zwei Monaten“, heißt es in dem Beitrag. „Ich wünsche allen einen schönen Muttertag“, der in Großbritannien am Sonntag gefeiert wurde. Die Botschaft endet mit einem „C“ für Catherine, dem eigentlichen Namen der allgemein nur Kate genannten Prinzessin.

Einer Erklärung des Palastes zufolge wurde das Foto vor wenigen Tagen in Windsor aufgenommen. Der letzte öffentliche Auftritt der 42 Jahre alten Prinzessin war zuvor bei der Weihnachtsmesse der königlichen Familie in Sandringham.

Das Familienfoto ist das erste offizielle Bild von Kate, das von der königlichen Familie seit ihrem Krankenhausaufenthalt am 16. Januar wegen einer Bauch-OP veröffentlicht wurde.

Der Kensington-Palast hatte keinen genauen Grund für die Operation genannt und zugleich erklärt, die Prinzessin werde ihre offiziellen Pflichten nicht vor Ostern aufnehmen. Die lange Abwesenheit führte zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand.

Anfang des Monats veröffentlichte eine US-Promi-Website Fotos, die Kate mit Sonnenbrille gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Auto zeigen. Der Website zufolge wurden die Fotos in der Nähe von Schloss Windsor aufgenommen. Britische Medien veröffentlichten die Aufnahmen nicht; der Kensington-Palast hatte darum gebeten, die Privatsphäre bei der Genesung zu respektieren. (AFP)