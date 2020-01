Der britische Prinz Harry hat sich traurig über seinen Rückzug von seiner Rolle in der Königsfamilie gezeigt. „Als Meghan und ich heirateten, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und wir wollten etwas Sinnvolles tun“, sagte Harry in einem Video, das er auf Instagram postete. Dort ist eine Rede zu sehen, die Harry vor Mitarbeitern der Hilfsorganisation Sentebale gehalten hatte. Er fügte hinzu: „Deshalb macht es mich traurig, dass es so weit gekommen ist.“

Erst am Samstag hatte das Königshaus mitgeteilt, dass Harry und Meghan vom Frühjahr an auf ihre Titel „Königliche Hoheit“ verzichten und keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen werden. Das Paar hatte zuvor bereits selbst angekündigt, sich teilweise zurückzuziehen.

Vorgestellt hatten die beiden sich das Ganze aber anders, wie Harry nun erläuterte. Sie hätten sich nicht leichtfertig dazu entschieden, von ihrer Rolle zurückzutreten. „Es gab aber keine andere Option.“

Harry wollte weiter der Queen dienen

Harry machte deutlich, dass ihn besonders der Verlust seiner militärischen Titel und Schirmherrschaften schmerzt, die er durch seinen zweimaligen Dienst als Soldat in Afghanistan erworben hatte.

Seine Hoffnung sei gewesen, nach dem Verzicht auf öffentliche Gelder weiterhin „der Queen, dem Commonwealth und meinen militärischen Vereinigungen dienen“ zu können. Doch dies sei nicht möglich gewesen.

Harry sagt, er sei der Queen „unglaublich dankbar“

„Ich habe das akzeptiert mit dem Wissen, dass es nichts daran ändert, wer ich bin, oder wie entschlossen ich bin.“ Er lasse alles hinter sich, was er gekannt habe, in der Hoffnung auf ein friedvolleres Leben. Für seine Großmutter, die Queen, habe er aber den allergrößten Respekt.

Mehr zum Thema Buckingham-Palast macht klaren Schnitt Harry und Meghan verlieren Titel und müssen Geld zurückzahlen

Zugleich bekundete der 35-Jährige seinen "höchsten Respekt" für Königin Elizabeth II. Er sei ihr sowie der übrigen Familie „unglaublich dankbar“ für die Unterstützung, die sie ihm und Meghan in den vergangenen Monaten gegeben hätten. (dpa, AFP)