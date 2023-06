„Es sieht sehr düster aus“ 96 Stunden vorbei – Wie lange reicht der Sauerstoff des „Titanic“-Tauchboots?

Vier Tage nach dem Verschwinden des Tauchboots in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Nordatlantik schwindet die Hoffnung auf ein Überleben der fünf vermissten Abenteurer.

Falls die „Titan“ überhaupt noch intakt ist, dürfte nur noch wenig Sauerstoff im Boot sein.

Für 96 Stunden sollte der Sauerstoff an Bord des vermissten Tauchboots „Titan“ nach Angaben der Betreiber Oceangate Expeditions ausreichen. Nach Schätzungen der Rettungsmannschaften könnte sich dieses Zeitfenster nun geschlossen haben – Experten wiesen allerdings darauf hin, dass derlei Angaben nur eine ungenauen Wert darstellen.

Die Zeit diene höchstens als Richtwert, hieß es. So könnte auch jetzt noch Luft für die fünf Insassen vorhanden sein, falls es ihnen gelungen sei, Sauerstoff zu sparen, etwa indem sie sich wenig bis kaum bewegen. „Wir wissen nicht, wie lange sie in Bezug auf den Sauerstoffgehalt tatsächlich durchhalten werden“, sagte der Meeresforscher Simon Boxall von der Universität Southampton dem US-Sender NBC News.

Bekannt sei nur, dass der kritische Zeitpunkt „unmittelbar bevorsteht“. Der pensionierte britische Konteradmiral Chris Parry sagte dem Sender Sky News: „Ich fürchte, es sieht sehr düster aus.“ Denn: Selbst wenn die „Titan“ gefunden würde, dauere es sehr lange, das Boot zu bergen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die fünf Insassen überleben, sei „verschwindend gering“.

Rettungskräfte suchen auf Meeresboden nach Tauchboot „Titan“

Auf der Suche nach dem verschollenen Tauchboot erforschen die Rettungskräfte nun den Meeresboden. Ein Tauchgefährt des kanadischen Schiffs „Horizon Arctic“ habe den Grund des Atlantiks erreicht, teilte die US-Küstenwache am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mit. Auch ein ferngesteuertes Gefährt des französischen Forschungsschiffs „L’Atalante“ werde für den Einsatz in großer Tiefe vorbereitet.

Suche soll nicht aufgegeben werden

Von Aufgeben wollte der Betreiber des „Titan“-Mutterschiffs „Polar Prince“ aber auch Tage nach dem Verschwinden des Tauchboots nichts wissen. „Das mobilisierte Equipment ist das Beste der Welt, das leistungsfähigste der Welt“, sagte Sean Leet am Mittwochnachmittag (Ortszeit) vor Journalisten im kanadischen St. John’s.

Leet fügte hinzu: „Wir werden bis zum Schluss an der Hoffnung festhalten.“ Doch selbst wenn das Tauchboot bald gefunden würde, kann es Experten zufolge unter Wasser nicht mit frischem Sauerstoff versorgt werden. „In dieser Tiefe gibt es wirklich keine Möglichkeit, Sauerstoff hineinzubekommen“, sagte der Meeresforscher Tom Dettweiler am Donnerstag dem US-Sender CNN.

Zur Sauerstoffversorgung müsste das Tauchboot an die Oberfläche

„Es gibt keine Öffnung oder ähnliches, durch die Sauerstoff eindringen könnte“, so Dettweiler. Die einzige Lösung wäre, die „Titan“ so schnell wie möglich nach oben zu bringen, die Luke zu öffnen und zu den Menschen zu gelangen, betonte Dettweiler, der selbst 1985 an der Suche und dem Fund des gesunkenen Luxusdampfers „Titanic“ beteiligt war.

Aber das Tauchboot aus großer Tiefe an die Oberfläche zu bringen, würde vermutlich mehrere Stunden dauern, betonte der Forscher. „Es ist einfach so, dass wir es mit einer großen Entfernung und schwierigen Bedingungen zu tun haben“, sagte Dettweiler.

Die Rettungstrupps unter Führung der US-Küstenwache verstärkten ihre Anstrengungen am Mittwoch erneut. Zuvor hatten mehrere Unterwassergeräusche Hoffnungen geschürt, das Tauchboot mit den Insassen zu finden.

Doch diese ließen sich Such-Koordinator Jamie Frederick zufolge nicht zuordnen: „Wir wissen nicht, was das ist“, sagte er in Boston.

Überblick: Wer nach dem Tauchboot sucht Aus mehreren Ländern kommt Unterstützung

Beteiligt sind die US -Küstenwache und die US -Marine

-Küstenwache und die -Marine Kanada hilft mit einem Aufklärungsflugzeug, mehreren Schiffen der Küstenwache und der Marine

hilft mit einem Aufklärungsflugzeug, mehreren Schiffen der Küstenwache und der Marine Frankreich hilft mit einem Spezialschiff mit Tauchroboter und einem Forschungsschiff

hilft mit einem Spezialschiff mit Tauchroboter und einem Forschungsschiff Auch einige nicht staatliche Schiffe sind im Einsatz, darunter das Oceangate-Mutterschiff „Polar Prince“

sind im Einsatz, darunter das Oceangate-Mutterschiff „Polar Prince“ Die Kosten für das Unterfangen dürften in die Millionenhöhe gehen

Suchgebiet mittlerweile doppelt so groß wie Connecticut

Auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend (MESZ) hat sich Captain Jamie Frederick von der US-Küstenwache zu den jüngsten Entwicklungen bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot geäußert. Flugzeuge werden auch heute das Suchgebiet überfliegen, das inzwischen doppelt so groß wie Connecticut ist, sagte er der „New York Times“ zufolge.

Derzeit seien fünf „Oberflächeneinheiten“ auf der Suche, und die Behörden gingen davon aus, dass in den nächsten zwei Tagen fünf weitere hinzukommen. Zwei ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge seien derzeit ebenfalls auf der Suche, und mehrere weitere würden bis Donnerstagmorgen (Ortszeit, bei uns also Vormittag oder Mittag) eintreffen, so Frederick.

Frederick sagte weiter, dass ein kanadisches Flugzeug gestern „Unterwassergeräusche im Suchgebiet“ entdeckt habe, was die Behörden dazu veranlasst habe, ihre Bemühungen zu verlagern. Sie wollten demnach herausfinden, was die Geräusche verursachte. Bisher habe man die Quelle dieser Geräusche aber noch nicht gefunden, so Frederick. Außerdem hätten mehrere Flugzeuge am Dienstag und Mittwoch Geräusche vernommen.

Es sei jedoch möglich, dass Unterwassertiere Geräusche von sich geben, die menschlich klingen. Das sagte Carl Hartsfield, der Direktor der Woods Hole Oceanographic Institution, auf der Pressekonferenz.

Ein Seeüberwachungsflugzeug der Royal Canadian Air Force fliegt ein Suchmuster, um nach dem vermissten Tauchboot „Titan“ zu suchen. © REUTERS/CANADIAN FORCES

Zuvor äußerte sich der Chef der US-Küstenwache im Nordosten der USA, John Mauger, zurückhaltend zu den Unterwassergeräuschen bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot in der Nähe des „Titanic“-Wracks.

„Das ist ein unglaublich komplexes Gelände dort. Man darf nicht vergessen, dass es sich um die Wrackstelle der Titanic handelt – es gibt also eine Menge Metall und verschiedene Objekte im Wasser um diese Stelle herum“, sagte Mauger dem US-Sender CBS am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass die Unterwassergeräusche von Menschen stammten.

Der Sauerstoff im Mini-U-Boot „Titan“ wird knapp

Gegenüber dem britischen „BBC“ erklärte Mauger zudem, dass das Suchteam davon ausgehe, noch etwa bis Donnerstagvormittag (MESZ) Zeit zu haben, um das U-Boot zu finden und zu bergen.

Zur Auswertung der Geräusche habe man deshalb Experten der US-Marine hinzugezogen, die in der Lage seien, solche Geräusche einzuordnen und genauere Informationen zu ihrem Ursprung zu geben, sagte Mauger. Er sagte CBS auch, man werde alle Ressourcen für die Suche einsetzen, solange es für die Insassen eine Chance zum Überleben gebe.

In einem internen Memo der US-Regierung hieß es, Einsatzkräfte hätten möglicherweise ein Lebenszeichen der Tauchboot-Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusche in der Region registriert, in dem das Tauchboot vermutet werde, zitierten der Sender CNN und das Magazin „Rolling Stone“ in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) aus dem Memo.

Vier Stunden später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es weiter. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war. Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichte von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als „Klopfen“ beschrieben wurden, schrieb CNN.

Die akustischen Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es. Aus dem Dokument sei aber nicht hervorgegangen, wann genau die Geräusche am Dienstag zu hören gewesen seien und für wie lange, oder wodurch sie ausgelöst worden sein könnten. Die US-Küstenwache bestätigte inzwischen, in dem Suchgebiet „Geräusche unter Wasser“ entdeckt zu haben.

Fünf Menschen an Board des „Titan“-Boots

Das vom Unternehmen Oceangate Expeditions betriebene Mini-U-Boot „Titan“ war am Sonntag mit fünf Menschen an Board zu einer touristischen Tauchfahrt zum Wrack der im Nordatlantik gesunkenen „Titanic“ aufgebrochen.

Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs war der Kontakt zum Begleitschiff „Polar Prince“ abgebrochen, seither fehlt von dem Tauchboot und den fünf Insassen jede Spur.

Die Vermissten: britische Unternehmer und ein Forscher

An Bord der „Titan“ befinden sich fünf Passagiere. Drei von ihnen haben für den Tauchgang bezahlt: Zu ihnen zählen der wohlhabende britische Unternehmer, Pilot und Weltraumtourist Hamish Harding sowie der prominente pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman, die einer der reichsten Familie des Landes angehören.

Dawood hat zudem Verbindungen nach Deutschland: Seine Frau Christine stammt aus dem bayerischen Rosenheim, berichtete das „Oberbayerische Volksblatt“. Ein Platz als Passagier in dem Tauchboot kostet laut Website 250.000 Dollar (rund 229.000 Euro).

Zudem ist der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet an Bord, der als einer der bekanntesten Experten für das Wrack gilt und daher den Spitznamen „Mr. Titanic“ trägt.

Mittlerweile ist auch die Identität des Fünften bekannt. US-Medienberichten zufolge handelt es sich um den Chef der Betreiberfirma Oceangate. Stockton Rush nahm laut Angaben der TV-Sender NBC und CNN und unter Berufung auf Oceangate und eine nicht namentlich genannte Quelle an der Expedition zum Wrack der weltberühmten „Titanic“ teil.

Acht weitere Schiffe auf dem Weg zur „Titan“

Inzwischen sind acht weitere Schiffe auf dem Weg, um die Suche nach dem vermissten Tauchboot zu unterstützen. Dazu gehörten vier Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff „L’Atalante“ sowie die kanadische „HMCS Glace Bay“, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die US-Küstenwache am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Verunglückte Taucher müssen nach ihrer Rettung möglichst schnell in eine solche hyperbare Kammer gelangen, um bleibende Schäden zu verhindern. Wenn Menschen längere Zeit unter hohem Umgebungsdruck stehen, wie er in großer Wassertiefe herrscht, nehmen sie mehr Stickstoff auf als normal. Dies kann zu Gasblasen in Blut und Gewebe führen, die tödlich sein können, wenn sie ins Gehirn gelangen.

Zudem hätten die US-Küstenwache, die US-Marine, die kanadische Küstenwache und die Betreiberfirma Oceangate Expeditions ein vereinigtes Kommando eingerichtet, um die Suche nach der „Titan“ gemeinsam zu koordinieren. „Dies ist eine komplexe Suchaktion, die verschiedene Kräfte mit Fachkenntnissen und Spezialausrüstung erfordert, die wir durch das vereinigte Kommando gewonnen haben“, sagte Jamie Frederick von der US-Küstenwache.

Man verstärke die Suche unter Wasser, sagte John Mauger von der US-Küstenwache dem US-Sender CNN. Zunächst habe man sich auf die Wasseroberfläche konzentriert, indem mit Flugzeugen systematisch ein großes Gebiet abgeflogen worden sei. Auch Unterwasserfahrzeuge sollen mittlerweile angekommen sein. Dabei setzten die Rettungskräfte vor allem Sonar ein, um mögliche Geräusche von der „Titan“ aufzufangen. Mutmaßlich handelt es sich um sogenanntes „passives Sonar“. Dabei werden Unterwasser-Mikrofone eingesetzt.

Navy schickt Gerät zur Bergung

Die US-Navy schickt derweil ein Gerät zur Bergung des U-Boots. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll das Tiefsee-Bergungssystem „Fadoss“ in der Nacht zum Mittwoch in St. Johns im kanadischen Neufundland ankommen und dann weiter auf den Ozean transportiert werden.

Die Navy beschreibt es als „tragbares Schiffshebesystem, das eine zuverlässige Tiefsee-Hebekapazität von bis zu 27 Tonnen für die Bergung großer, sperriger und schwerer versunkener Objekte wie Flugzeuge oder kleine Schiffe bietet“. Es kann mit seiner Winde und Seil auf Schiffen installiert werden. Eine Rettung - ob nun mit „Fadoss“ oder anderweitig - kann aber erst angegangen werden, wenn das Boot lokalisiert ist.

Experten äußerten schon 2018 Sorgen über Sicherheit der „Titan“

Unterdessen hatten Führungskräfte der Tauchboot-Industrie einem Artikel der „New York Times“ zufolge schon vor Jahren Sorgen bezüglich der Sicherheit der „Titan“. „Wir befürchten, dass der aktuelle experimentelle Ansatz von Oceangate zu negativen Ergebnissen führen könnte (von geringfügig bis katastrophal)“, schrieben sie in einem auf 2018 datierten Brief, den die Zeitung veröffentlichte. Darin wird Oceangate irreführendes Marketing vorgeworfen. Chef Stockton Rush wurde dazu aufgerufen, die „Titan“ von einer unabhängigen Partei testen zu lassen.

Das passt zum Eindruck von Reporter David Pogue vom US-Sender CBS, der die Fahrt im vergangenen Jahr mitgemacht hatte. Er sagte der BBC, das Gefährt habe auf ihn einen improvisierten Eindruck gemacht. „Man steuert dieses U-Boot mit einem Xbox-Gamecontroller“, sagte Pogue. Ein Teil des Ballast bestehe aus Baurohren. Falls das Boot eingeklemmt werde oder Leck schlage, „gibt es kein Back-up, keine Rettungskapsel“, sagte er.

Die „Titanic“ war im April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von England nach New York gesunken, nachdem sie einen Eisberg gerammt hatte. Fast 1500 der 2224 Menschen an Bord kamen ums Leben.

Das in zwei Teile zerbrochene Wrack der „Titanic“ wurde erst 1985 etwa 650 Kilometer vor der kanadischen Küste gefunden. Es liegt in internationalen Gewässern in etwa 4000 Metern Tiefe am Grund des Atlantiks. Das damals größte Passagierschiff übt bis heute eine große Faszination aus. Regelmäßig besuchen Forscher, aber auch Touristen das Wrack. (Tsp/AFP/dpa)