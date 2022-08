Großbritannien wird 2023 als Gastgeberland für den Eurovision Song Contest (ESC) anstelle der Ukraine einspringen. Dank einer überwältigenden Unterstützung des Publikums konnte die ukrainische Band „Kalush Orchestra“ im Mai mit ihrem Song „Stefania“ das ESC-Finale für sich entscheiden. Auf dem zweiten Platz landete der Brite Sam Ryder. Deutschland kam auf den letzten Platz.

Normalerweise ist das Siegerland der Gastgeber des ESC im darauffolgenden Jahr. Wegen des russischen Angriffskriegs will die Europäische Rundfunkunion (EBU) den nächsten Wettbewerb aus Sicherheitsgründen aber nicht in der Ukraine organisieren.

Im Juli erklärte sich Großbritannien als zweitplatziertes Land bereit, als Ausweichgastgeber einzuspringen. Die Ukraine ist aber automatisch fürs Finale gesetzt.

Mögliche Austragungsorte für den ESC 2023

Im kommenden Jahr wird der Eurovision Song Contest in einer der folgenden Städte stattfinden:

Birmingham

Glasgow

Leeds

Liverpool

Manchester

Newcastle

Sheffield

Diese sieben britischen Städte setzten sich im ursprünglichen Feld von 20 Bewerbern durch und schafften es auf die Shortlist für den ESC-Austragungsort 2023.

Welche Stadt genau den internationalen Musikwettbewerb wird, soll im Herbst entschieden werden. Auf der Webseite des Eurovision Song Contests hieß es: „Eurovision.tv wird die sieben Orte in den kommenden Wochen besuchen und die Städte dazu einladen, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren“. So hätten alle Bewerber bereits gezeigt, wie sie die ukrainische Kultur, Musik und Gemeinschaft widerspiegeln wollten.

Es ist bereits das neunte Mal, dass der ESC im Vereinigten Königreich stattfinden wird. Die BBC hat den ESC schon acht Mal ausgerichtet, darunter allein vier Mal in London, aber auch in Edinburgh, Brighton und Harrogate sowie zuletzt 1998 in Birmingham. Die Hauptstadt London war als Austragungsort bereits in der ersten Auswahlrunde ausgeschieden. (dpa, AFP, Tsp.)