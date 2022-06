Jason Alexander, Ex-Mann von Britney Spears (40), hat US-Medienberichten zufolge die letzten Vorbereitungen für die Hochzeit des Pop-Stars mit ihrem Verlobten Sam Asghari (28) gestört. Alexander sei am Donnerstag auf das Anwesen bei Los Angeles eingedrungen, wo die Hochzeit stattfinden sollte, berichteten spezialisierte Medien wie "Variety" oder "TMZ" übereinstimmend.

Alexander filmte sich offenbar und übertrug live auf Instagram, als er gegenüber einem Sicherheitsmann angab, eingeladen worden zu sein.

"Wo ist Britney?", sagt er in dem Video, bevor er durch den Garten in ein rosafarbenes, mit Blumen geschmücktes Zelt geht und sich dort mit seinem Namen vorstellt. In dem Zelt wurden offenbar gerade die letzten Hochzeitsvorbereitungen beendeten.

Laut "TMZ" kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten, woraufhin die Polizeigerufen wurde. Das Büro des Sheriffs von Ventura County sagte, die Beamten seien wegen eines Hausfriedensbruchs gerufen worden.

Weil gegen Alexander noch ein Haftbefehl ausstand, sei er in Gewahrsam genommen worden, berichtete "Variety".

Spears und Alexander kennen sich aus Kindestagen. 2004 gaben sie sich das Ja-Wort. Die Ehe dauerte jedoch nur 55 Stunden, bevor sie annulliert wurde. Die Sängerin war dann mit dem Rapper Kevin Federline verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

Britney Spears und Asghari heiraten nach neun Monaten Verlobung

Über die Hochzeit mit Asghari war bislang nicht viel bekannt gewesen. Fachzeitschriften berichteten erst wenige Stunden zuvor von der anstehenden Trauung. Neun Monate nach ihrer Verlobung haben sich Spears und Ashgari das Ja-Wort gegeben.

„Ich bin völlig begeistert, dass der Tag da ist und sie verheiratet sind“, teilte Asgharis Sprecher Brandon Cohen nach der Zeremonie der Deutschen Presse-Agentur mit. „Ich weiß, dass er (Asghari) sich dies seit langem gewünscht hat.“

Die Trauung fand nach übereinstimmenden Medienberichten vor rund 60 Gästen statt. Laut „People.com“ waren Sängerin Madonna, Schauspielerin Drew Barrymore, Reality-Star Paris Hilton und Modeschöpferin Donatella Versace eingeladen.

Spears(„Baby One More Time“) und Fitnesstrainer und Model Asghari hatten sich 2016 am Set ihres Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. (AFP, dpa)