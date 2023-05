Explosion in Ratinger Hochhaus Polizei stürmt Wohnung, nimmt Mann fest – und findet eine Leiche

Nach der Festnahme eines Mannes nach einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat die Polizei in dessen Wohnung eine Leiche gefunden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Zuvor hatten Spezialeinsatzkräfte die Wohnung gestürmt und den etwa 60 Jahre alten Mann festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag vor Ort.

Der Mann sei verletzt. Ob er durch die Explosion oder bei der Festnahme verletzt worden sei, könne man derzeit nicht sagen, sagte die Polizeisprecherin. Der Mann sei auf einer Trage unter einer Rettungsdecke in einen Krankenwagen gebracht worden, berichtete ein dpa-Reporter am Donnerstagnachmittag.

Ein verletzter Polizist wird ärztlich versorgt. © dpa/Rolf Vennenbernd

Bei der Explosion in einer Wohnung des Hochhauses waren mehrere Menschen teils sehr schwer verletzt worden. Darunter nach vorläufigen Erkenntnissen auch zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul berichtete.

Während des Polizeieinsatzes nach der Explosion gab es zahlreiche Knallgeräusche. Aus einer Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses kam Rauch, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf dem Balkon der Nachbarwohnung waren demnach bewaffnete Spezialkräfte der Polizei zu sehen. Auch Scharfschützen brachten sich in Stellung.

Gegen zehn Uhr morgens hatte die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, berichtete Reul.

Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei Feuer gewesen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand gegen 11.15 Uhr dann eine Detonation ausgelöst. (dpa, Tsp)