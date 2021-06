Laut Medienberichten sind in Großbritannien die Webseiten der Regierung und diverser großer Medienhäuser ausgefallen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wie die BBC berichtet, sind unter anderem der Guardian, die Financial Times, der Independent und die New York Times betroffen. Ebenfalls ist die Seite „gov.uk“ der britischen Regierung down.

Die betroffenen Seiten zeigen die Meldung „Error 503 Services Unavailable“ (Seite nicht verfügbar) an. Laut britischer Medien war auch die Seite von Amazon kurzfristig nicht verfügbar. Mehr als 4000 Menschen hatten den Absturz der Seite gemeldet.