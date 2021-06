Das Passagierflugzeug Boeing 777-300ER zählt insgesamt 360 Sitzplätze. Ein Flug von Emirates Airlines von Mumbai nach Dubai machte jedoch 359 dieser Sitzplätze überflüssig. Wie der „Stern“ berichtet, befand sich nur ein Fluggast an Board: Bhavesh Javeri.

Die Gründe für die geringe Anzahl an Fluggästen findet sich in der Corona-Pandemie. Vor allem die Lage in Indien führt dazu, dass kaum mehr Flüge aus Indien abheben. Emirates habe zudem bis zum 14. Juni fast alle Flüge zu Zielen auf dem indischen Subkontinent ausgesetzt. Außer den Flug von Javeri.

Durch die Corona-Pandemie gehöre der Transport von Luftfracht seit Monaten zu den Haupteinnahmequellen der Fluggesellschaften, heißt es weiter. Das führe dazu, dass Flüge trotz geringer Anzahl von Passagieren dennoch abheben.

Wichtig sei nämlich das, was sich unterhalb der Sitzplätze des Fliegers befindet, im Bauch der Maschine. Dort lagern Waren, verpackt in Kisten und Containern, die per Flugzeug transportiert werden. Sind die Maschinen damit ausreichend beladen, können auch schlecht ausgelastete Flüge stattfinden und zur Rentabilität beitragen.

Bhavesh Javeri hielt diesen für ihn besonderen Moment fest und teilte ihn per Video auf Twitter.

Auf einem fast leeren Flughafen in Mumbai checkte er in die Boeing 777 ein, das Personal begleitete ihn bis zum Flugzeug. Dort wurde er feierlich von der Crew und dem Piloten persönlich empfangen.

Der Pilot sagte zum ihm: „Da Sie der einzige Passagier an Bord sind, haben Sie die Boeing 777 ganz für sich allein.“ Javeri hatte seinen ganz eigenen Privatflug in einer der größten Passagiermaschinen der Welt und somit auch freie Sitzwahl. Für den 40-jährigen Solo-Flieger stand schnell fest: „Ich bin schon viel geflogen, aber dieses ist der beste Flug aller Zeiten“, zitiert ihn der „Stern“.