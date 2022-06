In Südkalifornien ist ein US-Militärhubschrauber mit fünf Soldaten an Bord verunglückt. Das teilte das US Marine Corps am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Maschine gehörte dem 3rd Marine Aircraft Wing an, bestätigte die in San Diego ansässige Einheit in einer Mitteilung. Zu möglichen Opfern und zur Unfallursache äußerte sich das US-Militär zunächst allerdings nicht. „Fünf Marines befanden sich an Bord des Flugzeugs, und wir warten auf eine Bestätigung des Status aller Besatzungsmitglieder“, hieß es.

Die „Los Angeles Times“ berichtet unter Berufung auf nicht genannte Quellen von mindestens vier Todesopfern.

Der Absturz ereignete sich den Angaben zufolge nahe der Ortschaft Glamis, rund 35 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt und gut 200 Kilometer östlich von San Diego.

[Jeden Donnerstag die wichtigsten Entwicklungen aus Amerika direkt ins Postfach – mit dem Newsletter „Washington Weekly“ unserer USA-Korrespondentin Juliane Schäuble. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.]

Den Militärangaben zufolge handelte es sich bei dem Hubschrauber um eine Maschine vom Typ MV-22B Osprey. Das Modell verfügt über Drehflügeln, die nach oben gerichtet werden können, wodurch es die Manövrierfähigkeit eines Hubschraubers erhält.

Mehr zum Thema Vier Soldaten gestorben US-Militärflugzeug bei Nato-Übungsmanöver abgestürzt

Das US-Militär hat bereits mehrere Abstürze dieses Typs hinnehmen müssen. Im März waren bei einem Unfall mit einer Osprey-Maschine während eines Nato-Manövers in Norwegen vier Marinesoldaten gestorben. (dpa, AFP)