So läuft es wohl, wenn bei polizeilichen Ermittlungen von Anfang an Journalisten ihre Hand und Kamera im Spiel haben: Ex-Fußballnationalspieler Christoph Metzelder ist der Protagonist in Deutschlands zurzeit öffentlichstem Strafverfahren. „Bild“-Journalisten hatten der Polizei nicht nur vor Wochen gesteckt, dass Metzelder kinderpornografische Bilder per WhatsApp-Chat an eine Freundin in Hamburg geschickt haben soll, sie begleiteten am Dienstag auch die Durchsuchungen bei ihm zu Hause in Düsseldorf und holten den Ex-Kicker mit aus der Sportschule in Hennef.

Natürlich gilt die Unschuldsvermutung – für die beteiligten Behörden. Die Berichterstattung mit Vorwurf, Namen und Fotos spricht dagegen ein eigenes Urteil, zumal Metzelder dort mit Kindern gezeigt wird. Auf einem Bild zieht er eine Grimasse. Und es wird beteuert, dass die Ermittler sich „so sicher“ seien.

Eine Sicherheit, die ihnen dann bei der Kommunikation über den Fall zeitweise abhanden kam. Hieß es zunächst, die Empfängerin der Bilder habe Anzeige erstattet, stellt Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill auf Anfrage klar, dass die „Bild“ es gewesen sei, die sich mit dem Verdacht gemeldet hätte. Wann und mit welchen konkreten Angaben, dazu will er nichts sagen: Teil der Ermittlungen. Zill bestreitet aber, dass die Behörden in irgendeiner Weise mit dem Boulevardblatt kooperiert hätten. „Wir waren auch nicht glücklich über die Begleitung“, so Zill zum Tagesspiegel. Schließlich ginge es darum, sowohl Belastendes wie auch Entlastendes zu ermitteln. Da sei es wenig hilfreich, wenn über einen Beschuldigten derart prominent berichtet werde.

Am 19. August gelangte die Akte von der Polizei zur Hamburger Staatsanwaltschaft. Auch dort ließ man sich von den „Bild“-Berichten beeindrucken. Bei den ersten Journalisten-Anrufen am Dienstagabend habe sie lediglich bestätigt, dass Ermittlungen geführt würden, sagt Staatsanwältin Liddy Oechtering. Ohne den Namen Metzelders zu nennen. Am nächsten Tag habe man zur Kenntnis genommen, dass die „Bild“ den Beschuldigten mit vollem Namen und unverpixelt präsentierte. „Wir haben auf Anfrage dann auch den Namen Metzelders bestätigt“. Am Mittwoch ging die Behörde noch einen Schritt weiter und veröffentlichte eine Pressemitteilung zur Durchsuchung mit Namen und Angaben zu Vorwurf und Sachverhalt. „Der Beschuldigte verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ“, hieß es abschließend.

Vorgehen erscheint vertretbar

Damit hatte sich der Vorgang offenbar endgültig einen Platz in den ARD-Abendnachrichten verdient, wo dann auch verkündet wurde, dass der Ex-Kicker bis zur Aufklärung der Vorwürfe nicht mehr als Fußballerklärer auftreten werde. Über das Verhalten der Staatsanwaltschaft dürfte noch gestritten werden, doch immerhin drang bis zur Razzia nichts aus der Behörde. Nicht zu vergessen ist auch, dass entsprechend den Strafverfahrens-Richtlinien eine „Zusammenarbeit mit der Presse“ dazugehören kann. „Unnötige Bloßstellungen“ sind dabei ebenso zu vermeiden wie Namensnennungen. Doch angesichts der Prominenz des Verdächtigen und seiner angeblichen Tat erscheint das Vorgehen vertretbar.

Ob der „Bild“ noch Anwaltspost ins Haus flattert, ist offen. Man zeigt sich aber vorbereitet. Am Donnerstag stellte das Blatt ein Lehrstück über zulässige Verdachtsberichterstattung neben den Metzelder-Pranger. Allerdings wirkt der frühere Sportler nicht, als werde er gerade Opfer eines Justizirrtums und wolle sich mit aller Kraft zu Wehr setzen. Zwar beauftragte er mit dem Düsseldorfer Rüdiger Deckers einen renommierten Strafverteidiger. Zugleich beendete er aber auch die Zusammenarbeit mit seinem Geschäftspartner Raphael Brinkert, mit dem er eine gemeinsame PR-Agentur geführt hat. Jetzt werten die Ermittler die bei den Durchsuchungen mitgenommenen Datenträger aus. Die Verbreitung von Kinderpornografie wird mit Haft zwischen drei Monaten und fünf Jahren bestraft. Die mediale Begleitung ist sichergestellt, denn wie es aussieht, plant die „Bild“ das Drama dank ihres exklusiven Vorwissens als Fortsetzungsgeschichte.

Christoph Metzelder beendete 2013 seine Laufbahn als Profifußballer und ließ seine Karriere anschließend bei seinem Heimatklub, dem heutigen Regionalligisten TuS Haltern, ausklingen. Metzelder, dem im November 2011 von der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen wurde, ist tief in Haltern verwurzelt und seit 2014 Vorsitzender des Vereins. Zudem ist Metzelder Aufsichtsratsmitglied des Drittligisten Preußen Münster und lässt sich an der Sportschule Hennef zum Fußballlehrer ausbilden.

Der 38-jährige Vater einer Tochter engagiert sich seit seinem Karriereende auch sozial, unter anderem mit der Christoph-Metzelder-Stiftung „Training fürs Leben“. Er ist zudem Botschafter verschiedener gemeinnütziger Vereine und Projekte, Mitglied der Stiftung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und der Stiftung Jugendfußball. Bis Sommer 2018 war Metzelder außerdem Geschäftsführer des Sportbereichs der Marketingagentur Jung von Matt, deren Mitgründer er ist.

Zuletzt trat Metzelder vor allem als Fernseh-Experte in der Öffentlichkeit auf. Bis zum Sommer war er Experte des PayTV-Senders Sky, seit August gehört er zum Expertenteam der ARD.