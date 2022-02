Eine 20 Zentimeter große und möglicherweise giftige tropische Spinne hat in einem Bremer Großhandelsunternehmen für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei in der Hansestadt am Dienstag mitteilte, entdeckten Mitarbeiter das Tier an der Innenwand eines Seefrachtcontainers und fingen sie in einem Karton. Anschließend alarmierten sie die Polizei.

Beamte nahmen die Spinne mit und übergaben sie nach dem Vorfall vom Montag einer Tierärztin. Demnach stand eine genaue Identifizierung noch aus. Es könnte sich aber womöglich um eine giftige und hochaggressive sogenannte Bananenspinne handeln. Laut Experten bürgerte sich diese Bezeichnung für verschiedene Spinnenarten ein. Einige davon, wie die Brasilianische Wanderspinne, sind hochgiftig. (AFP)