Gefahr von Sturzfluten und Hochwasser Deutscher Wetterdienst warnt vor „Schwergewitterlage“ in den nächsten Tagen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor lokalen Unwettern mit Starkregen und Hagel im Süden Deutschlands. So könnten zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag vor allem entlang und südlich der Donau wiederholt Gewitter auftreten, teilten die Meteorologen mit.

Im aktuellen Warnlagebericht des DWD prognostizieren die Meteorologen „im Süden zum Teil schwere Gewitter (Unwetter) mit heftigen Starkregen und Hagel“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Laut der Vorhersage kann es dabei lokal heftigen Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und mit bis zu 60 Litern pro Quadratmetern in wenigen Stunden auftreten. In räumlich sehr eng begrenzten Flächen seien auch 80 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich.

Höhepunkt der Unwetter voraussichtlich von Samstag zu Sonntag mit überregionaler Schwergewitterlage. Deutscher Wetterdienst (Warnlagebericht)

Es bestehe die örtliche Gefahr von Sturzfluten und Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen, hieß es. Auch in der Mitte des Landes könne es vereinzelte Gewitter geben.

Das Wetter am Mittwoch Gewitter: Im Süden und Südwesten Deutschlands. Im zentralen Bergland.

Starkregen und Hagel Im Süden Deutschlands.

Sonnenschein: Im Norden Deutschlands. In Mitteldeutschland.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 26. Juni 2024, 12:40 Uhr)

Für Mittwoch wird zudem vor einer „starken Wärmebelastung und Hitze“ gewarnt, die sich gebietsweise im Osten breitmachen soll. Am Donnerstag soll die Hitze auch im Norden, in der Mitte und im Südwesten des Landes auftreten. Zudem wird eine „erhöhte UV-Intensität“ in Norddeutschland und im Nordwesten erwartet.

Das Wetter am Donnerstag Gewitter: Gewitter sollen im Tagesverlauf von Norddeutschland über die Mitte des Landes bis in den Süden ziehen. Im Nordosten des Landes werden weniger Gewitter prognostiziert.

Temperaturen: Höchstwerte zwischen 24 und 31 Grad.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 26. Juni 2024, 12:40 Uhr)

Das Wetter am Freitag: Gewitter: Im Osten und Süden des Landes werden ab nachmittags „Gewitter mit Unwettergefahr“ erwartet.

Starkregen und Hagel: In Ost- und Süddeutschland.

Sturmböen: In Ost- und Süddeutschland werden Sturmböen (Windstärke 8 bis 9) erwartet.

Temperaturen: In Ost- und Süddeutschland „schwül-heiße 26 bis 30 Grad“, im Westen und Nordwesten hingegen 21 bis 25 Grad.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 26. Juni 2024, 12:40 Uhr)

Gewitter und Unwetter in den kommenden Tagen erwartet

In den kommenden Tagen sind den Meteorologen zufolge dann auch im Norden und Osten Gewitter mit Unwetter möglich.

Am Freitagnachmittag prognostiziert der DWD „im Osten und Süden aufkommende kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und teils schwere Sturmböen“.

Der Höhepunkt der Unwetter wird dem DWD zufolge „voraussichtlich von Samstag zu Sonntag“ erwartet. Dann herrsche eine „überregionale Schwergewitterlage“, so die Experten der Behörde. (mit dpa)