Geiselnahme am Flughafen Hamburg Vater war in der Vergangenheit wegen Kindesentziehung verurteilt worden

Erleichterung in Hamburg: Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden beendet worden. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war, sei festgenommen worden, erklärte die Polizei. Er habe keinen Widerstand geleistet. Das Mädchen scheine unverletzt zu sein, so die Polizei auf X, ehemals Twitter.

Der Geiselnehmer ist bereits wegen Kindesentziehung verurteilt worden, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Stade (Niedersachsen) dem „Spiegel“ mitteilte. Der 35-jährige, türkische Staatsbürger habe sich im vorigen Jahr über mehrere Monate mit seiner Tochter unerlaubt in der Türkei aufgehalten.

„Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen“, schrieb die Polizei. „Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen.“ „Es wird jetzt noch geguckt, ob er mögliche Sprengkörper noch irgendwie an sich trägt oder bei sich trägt oder ob sie noch im Auto vorhanden sind“, sagte Polizei-Sprecherin Sandra Levgrün der Nachrichtenagentur dpa. Auch der Mann sei offenbar unverletzt.

Bereits während der Geiselnahme hat die Polizei die Wohnung des Täters in Buxtehude durchsucht. „Wir haben Beweismittel sichergestellt“, sagte ein Sprecher der Polizei in Stade am Sonntag. Darüber hatte zunächst die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der Tatverdächtige in Stade aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau in eine „psychische Ausnahmesituation“. Wie die Polizei Hamburg mitteilte. Vorausgegangen sei ein Streit, in dessen Verlauf der Mann die Mutter des Kindes zur Seite stieß und mit der Vierjährigen im Auto in Richtung Hamburg flüchtete. Die 39-jährige Kindsmutter erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindesentziehung.

Der Bewaffnete hatte nach Angaben der Bundespolizei am Samstagabend gegen 20 Uhr mit seiner vierjährigen Tochter im Auto ein Tor durchbrochen und war auf das Vorfeld des Airports gefahren. Er hatte in die Luft gefeuert und „eine Art Molotowcocktails“ aus dem Wagen geworfen, so die Polizei. Seinen Pkw stoppte er schließlich an einer Maschine der Turkish Airlines.

Mit dem Mann war stundenlang verhandelt worden – auf Türkisch, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Es gab demnach keine Geldforderung des Geiselnehmers, der 35 Jahre alt sein soll.

Der gesamte Flughafen war geräumt und weiträumig abgesperrt worden. Dutzende Flüge wurden, tausende Passagiere sind betroffen. Wann der Flughafenbetrieb wiederaufgenommen wird, war zunächst unklar. „Die ersten Starts und Landungen sind wieder aufgenommen worden“, schreibt der Hamburger Flughafen am Sonntagabend.

Dennoch käme es auch zu erheblichen Annullierungen und Verspätungen. Laut der Website flightradar24.com landete als erstes Flugzeug eine Eurowings-Maschine aus Hannover. Für Montag rechnet der Flughafen weitestgehend mit Normalbetrieb. 152 Starts und 162 Landungen sind geplant.

Zunächst war die Rede davon, dass der Mann zwei Kinder in seine Gewalt gebracht hatte. Allerdings war dann nur ein Kind bei ihm. Das habe die Mutter bestätigt, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Sonntag. Dabei handelt es sich um ihr gemeinsames vierjähriges Kind – und zwar ein Mädchen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag bestätigte.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme am Flughafen erleichtert gezeigt. „Die Geiselnahme auf dem Hamburg Airport ist nach langen, dramatischen Stunden beendet“, schrieb Tschentscher auf X.

Er dankte der Polizei für ihren Einsatz und das besonnene Vorgehen, mit dem das vierjährige Mädchen befreit und der Täter festgenommen werden konnte. „Ich wünsche der Mutter, dem Kind und ihrer Familie viel Kraft, die schrecklichen Erlebnisse zu bewältigen.“

Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei bereiteten sich am Flughafen auf einen Einsatz vor. © dpa/Bodo Marks

Der Flughafen Hamburg sieht trotz der Geiselnahme auf dem Vorfeld des Airports keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. Die Sicherung des Geländes entspräche allen gesetzlichen Vorgaben und übertreffe diese sogar, so eine Flughafensprecherin.

Dennoch könne bei der Größe des Flughafens nicht ausgeschlossen werden, dass Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen könne. Um die Sicherheit zu gewährleisten, seien neben baulichen Maßnahmen auch Alarmketten etabliert. „Diese haben einwandfrei gegriffen.“ Der Flugbetrieb sei sofort nach dem unbefugten Zutritt eingestellt und der Täter lokalisiert worden.

Flugverkehr in Hamburg Für den Sonntag waren insgesamt 286 Flüge (139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 Passagieren geplant. Nach aktuellem Stand sind 213 Flüge (119 Abflüge und 94 Ankünfte) gestrichen .

(139 Abflüge und 147 Ankünfte) mit rund 34.500 Passagieren geplant. Nach aktuellem Stand sind . Bereits am Samstag waren 27 Flüge betroffen. Sechs Abflüge und vier Ankünfte seien gestrichen worden, 17 weitere ankommende Flugzeuge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Betroffen waren rund 3200 Passagiere.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, forderte dagegen mit Nachdruck einen besseren Schutz von Flughäfen.

Die Politik unternehme zu wenig. „Da vermisse ich auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser“, sagte Teggatz. „Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft, Sicherheitsmaßnahmen so hochzufahren, dass es zu solchen Vorfällen schlicht nicht mehr kommen kann.“

Die beschädigte Schranke, durch die der Mann am Flughafen mit seinem Auto gerast sein soll. © dpa/Jonas Walzberg

Schon nachdem Klima-Aktivisten unlängst mehrere deutsche Flughäfen blockiert hatten, habe er angemahnt, dass Qualität, Höhe und Stärke der Zäune unzureichend seien.

Zur Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen sagte Teggatz, die Polizei mache nach seinem Eindruck „einen grandiosen Job“. „Sie hat es nicht eskalieren lassen und in langen Verhandlungen aus einer dynamischen eine statische Lage gemacht. Das ist hochprofessionell.“

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg.

Im Juli hatten Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ den Hamburger Flughafen für Stunden lahmgelegt. Der Flugbetrieb musste für mehrere Stunden aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Tausende Passagiere, darunter viele Familien mit Kindern, waren betroffen. (mit Agenturen)