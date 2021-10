Die Polizei in Italien ist gegen mehr als 60 mutmaßliche Mafiosi im Zusammenhang mit Geldwäsche und Steuerbetrug in Millionenhöhe vorgegangen. Die Beamten hätten in den süditalienischen Städten Neapel, Caserta und Salerno gegen den der Camorra-Mafia zugerechneten Casalesi-Clan ermittelt und mehr als 40 Personen festgenommen, wie die Polizei am Montag in Rom mitteilte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Verdächtigen sollen den Ermittlungen zufolge über einen Zeitraum von vier Jahren - bis zum Jahr 2020 - etwa 80 Millionen Euro aus Steuerbetrügereien auf Konten geschafft haben, von denen das Geld abgehoben wurde. Die Millionen stammen aus einem Netz von rund 50 Briefkastenfirmen. Es sollte den Familien inhaftierter Mafiosi des Clans als Unterstützung zukommen. (dpa)