Ein deutscher Forscher wird im äußersten Süden von Chile vermisst. Der Geologe, der unter anderem an der Universität Trier arbeitet, habe im Nationalpark Torres del Paine in Patagonien ein Magnetometer reparieren wollen, teilte die chilenische Magallanes-Universität mit. Bei seinem letzten Kontakt per Satellitentelefon mit einer Kollegin habe er von schwierigen Witterungsverhältnissen berichtet. Eine Spezialeinheit der Polizei sucht nun nach dem Forscher.

„Wir sind alle sehr beunruhigt“, sagte am Freitag die Referentin des Fachbereichs Raum- und Umweltwissenschaften an der Uni Trier, Elisabeth Tressel. Der Wissenschaftler sei im Rahmen eines Forschungsprojektes auf Dienstreise gewesen und hätte ihrer Kenntnis nach am Donnerstag seinen Rückflug antreten sollen. „Wir können jetzt nur hoffen, dass er sich aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht melden kann“, sagte Tressel.

Das Biwak des Wissenschaftlers wurde von den Bergungsteams verlassen aufgefunden. Das Zeltlager war vom starken Wind beschädigt. Die automatische meteorologische Station am 1020 Meter hohen Berg Centinela, zu der sich der Geologe begab, ist nur im Kajak über den Gletschersee Lago Grey zu erreichen. Das Boot befand sich nicht bei dem Lager des Geologen, sagte am Freitag der regionale Leiter der Forstbehörde CONAF, Mauricio Véjar, der dpa. Wenn die Wetterbedingungen wie erwartet sich besserten, sollten zur Suche nach dem Vermissten eine Drohne und ein Hubschrauber eingesetzt werden.

Mit der Region vertraut

In der letzten Verbindung mit seiner Kollegin der Magallanes-Universität sagte der Forscher, er habe wegen des schlechten Wetters den Magnetometer nicht reparieren können. Er wollte nach Puerto Natales zurückkehren, um neuen Proviant zu besorgen.

„Er kennt die Gegend sehr gut, hat schon viel dort geforscht und kennt die Witterungsbedingungen. Ich hoffe deshalb, dass er gut aus der Region herauskommt“, sagte Pedro Cid von der Magallanes-Universität am Donnerstag. Der Wissenschaftler habe sich in Patagonien vor allem mit Gletschern beschäftigt. Das von ihm installierte Magnetometer sollte Klimadaten für Forscher in Deutschland, Chile und anderen Ländern liefern.

„Wir können ihn als Extremforscher bezeichnen, der immer unter solchen Bedingungen arbeitet“, sagte Juan Carlos Aravena vom Forschungszentrum CIGA. „Auch wenn die Umstände besorgniserregend sind, haben wir noch immer die Hoffnung, dass es sich nur um ein Kommunikationsproblem handelt.“

Der 62-jährige Vermisste, der in Chile geboren wurde, ist an der Uni Trier als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. (dpa)