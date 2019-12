Wer sind wir, zu welchem Kulturkreis gehören wir, und was hat Religion damit zu tun? Diese Fragen beschäftigen die Türkei, seit der Gründung der Republik vor 96 Jahren – doch neuerdings besonders stark zwischen Weihnachten und Silvester. Im Schein von Lichterketten und zu den Klängen von „Stille Nacht“ diskutiert das Land alle Jahre wieder: Kann denn Neujahr Sünde sein?

Begonnen hatte die Verwirrung vor etwa 20 Jahren, als Weihnachtsschmuck in der Türkei in Mode kam. Das Land blickte damals nach Westen, fieberte dem erhofften Beitritt zur EU entgegen. Kulturell galt alles als erstrebenswert, was aus dem Westen kam. Das Weihnachtsfest selbst konnten die Türken als Muslime schlecht adoptieren.

Das Beiwerk – vom Baum bis zu den Geschenken – wurde daher umgedeutet zum religiös neutralen Neujahrsfest. Lichterketten und Christbaumkugeln heißen in der Türkei daher „Neujahrsschmuck“. Geschenke liegen am 31. Dezember unter dem „Neujahrsbaum“. Gebracht werden sie von „Noel Baba“, einer Mischung aus Weihnachtsmann und Nikolaus.

Nun ist das kulturelle Pendel wieder gen Osten geschwungen. Ermuntert von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP holten islamistische Vereinigungen zum Gegenangriff aus. Muslimen sei das Feiern von christlichen Festen verboten, warnen Prediger – das sei „haram“, also sündig. Ein islamischer Jugendverein illustrierte die Warnung mit einem Plakat, auf dem ein muslimisch gekleideter Mann den Weihnachtsmann die Faust ins Gesicht schlägt.

Ikonen eines türkischen Kulturkampfes

Was „Noel Baba“ und Christbaumkugeln mit dem Christentum zu tun haben soll, ist vielen Türken schleierhaft – und erst recht, warum Neujahrsfeiern christlich sein sollen? Die türkischen Zeitungen versuchen zum Jahresende auf ganzen Seiten den Unterschied zwischen Weihnachten und Neujahr zu erklären.

Erschwert wird das dadurch, dass die wenigen einheimischen Christen Weihnachten nicht einmal am selben Datum begehen – Assyrer und Aramäer feiern am 25. Dezember, die armenischen und griechisch-orthodoxen Christen am 6. Januar.

„Noel Baba“ und Christbaum sind inzwischen Ikonen des türkischen Kulturkampfes. Der oppositionell regierte Istanbuler Stadtbezirk Sisli stellte einen Neujahrsbaum auf, islamisch-konservativ regierte Stadtbezirke verzichten darauf. Über die Frage, was gefeiert werden darf, wird in der Türkei wohl noch länger gestritten werden. Am Ende dürfte der Kommerz siegen. Auf das Geschäft mit Lichterketten, Christbaumkugeln und Neujahrs-Wichteln will der türkische Einzelhandel auf keinen Fall verzichten.