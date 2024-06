Gewitter, Starkregen, Hagel Zum EM-Spiel drohen Unwetter – Fanzone in Frankfurt bleibt geschlossen

Wer das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft verfolgen will, sollte sich ein trockenes Plätzchen suchen. Denn großen Teilen Deutschlands drohen am Samstag erneut Unwetter.

Betroffen sein könnten Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen. Darauf wies der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen hin. In Frankfurt am Main wurden bereits Konsequenzen gezogen.

Die Meteorologen gaben sogenannte Vorabinformationen heraus. Demnach können Unwetter von Samstagabend bis in die Nacht zum Sonntag hinein auftreten.

Deutschland spielt um 21 Uhr in Dortmund gegen Dänemark

Sie fielen damit mitten in das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die am Abend (21.00 Uhr) in Dortmund bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Dänemark antritt. Zuvor spielen im ersten Achtelfinale des Turniers um 18 Uhr die Schweiz und Italien in Berlin. Am Sonntagabend folgen die beiden EM-Achtelfinalspiele zwischen England und Slowenien in Gelsenkirchen sowie Spanien gegen Georgien in Köln.

Möglich sind:

Extreme Regenmengen zwischen 40 und 80 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden

Großer Hagel bis zu fünf Zentimetern

Orkane mit bis zu 120 km/h

Traditionell dürften viele Fans das Achtelfinale beim Public Viewing verfolgen. Schon vor eineinhalb Wochen kam es wegen ähnlicher Unwetter zur Schließung zentraler Fanzonen etwa in Düsseldorf, Berlin, Köln, Dortmund und Leipzig.

Und in Hessen wurde am Samstagmittag bereits eine Entscheidung getroffen: Wegen der erwarteten schweren Gewitter bleibt die Frankfurter Fanzone den gesamten Samstag geschlossen. Das teilte die Stadt Frankfurt am Main mit.

Die Tourismus+Congress GmbH als Veranstalterin sowie die Sicherheitsbehörden hätten die Situation mit dem Deuten Wetterdienst in den vergangenen Stunden intensiv beurteilt. „Sie kommen zu dem Schluss, dass die Fanzone Frankfurt bei diesen Vorhersagen nicht sicher betrieben werden kann“, hieß es.

Die Fanzone in Frankfurt am Main bleibt am Samstag geschlossen. © Imago/Photo News/Vincent Kalut

Da verschiedene Vorkehrungen zu treffen seien, um die Veranstaltungsfläche der Fanzone im Vorfeld zu sichern und den Weiterbetrieb an den Folgetagen sicherzustellen, bleibe das Areal am Main den gesamten Tag geschlossen. Die Frankfurter Fanzone, ein 1,4 Kilometer großes Gelände entlang des Mains, ist täglich ab 13.00 Uhr geöffnet. Sie bietet Platz für 30.000 Besucher. Normalerweise werden dort alle Spiele der EM auf großen Bildschirmen übertragen.

Der Juni war zu warm und zu nass Die Temperaturen schwankten zwischen frühherbstlicher Kühle und hochsommerlicher Hitze.

Aber: Der Monat war den DWD-Meteorologen zufolge der 15. zu warme Juni in Folge.

Das Temperaturmittel lag bei 16,8 Grad. In der Referenzperiode 1961 bis 1990 lag das Mittel bei 15,4 Grad.

Auch die Niederschlagsmenge lag höher als in der Vergleichsperiode. Es fielen im Durchschnitt rund 91 Liter pro Quadratmeter, in der Periode waren es 85 Liter.

Den DWD-Angaben zufolge könnte der Abend in einem breiten Streifen vom Südwesten bis in die Mitte überaus ungemütlich werden. Möglich seien schwere Gewitter mit teils extrem heftigem Starkregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden und großer Hagel.

Der Zusammenhang zwischen Klimakrise, Hitze und Unwetter Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu.

Nicht jedes Extremwetterereignis lässt sich auf die Klimakrise zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass der menschengemachte Klimawandel Hitze, Starkregen und Stürme fördert.

Die Hitzewelle in den USA und in Südeuropa im Sommer 2023 wäre ansonsten nahezu unmöglich gewesen, sagen Forscher.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

„Das Gefahren- und Schadenspotenzial ist deutlich erhöht“, hieß es. „Im Laufe der Nacht verlagert sich der Komplex nordostwärts, die Gefahr von Orkanböen und Großhagel nimmt dabei langsam ab.“

Erst am Donnerstag hatten Unwetter in großen Teilen Deutschlands zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehren sowie zu Verkehrsbehinderungen geführt. Betroffen waren unter anderem Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, und Mecklenburg-Vorpommern.

Auch in der Nacht zu Freitag sorgten starke Regenfälle und Gewitter in mehreren Bundesländern unter anderem für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Teils gab es erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr.

Bereits im Juni hatte es ordentlich geregnet. Der DWD-Monatsbilanz zufolge fielen im Durchschnitt rund 91 Liter pro Quadratmeter. Die höchsten monatlichen Niederschlagsmengen gab es den Meteorologen zufolge am Alpenrand: Mehr als 250 Liter kamen dort im Juni bislang herunter. Im nördlichen Brandburg sei es mit unter 20 Litern pro Quadratmeter deutlich trockener geblieben. (dpa)