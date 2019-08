- Greta Thunberg segelt über den Atlantik zum UN-Klimagipfel in New York.

- Begleitet wird die 16-Jährige von den Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi sowie ihrem Vater Svante.

- Die schwedische Klimaaktivistin setzt so ein Zeichen dafür, den Ausstoß von Treibhausgasen rapide zu senken.

- Die erste Nacht auf offener See ist geschafft. Innerhalb von etwa zwei Wochen soll die Rennjacht New York erreichen.