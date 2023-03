Griechischer Verkehrsminister tritt zurück Zahl der Todesopfer nach Zugunglück steigt auf 42

Beim schweren Zugunglück in Griechenland sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte am Donnerstag die Feuerwehr mit. Es werden jedoch noch zahlreiche Menschen vermisst. Aus diesem Grund suchen die Rettungskräfte in den Trümmern weiter, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.

Aus Protest gegen den maroden Zustand der griechischen Bahnen sind die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik getreten. Auch zwei der drei U-Bahnlinien von Athen werden bestreikt, wie Medien berichteten.

Zum Unglück war es in der Nacht zum Mittwoch gekommen. Die Lokomotiven und die ersten Wagen beider Züge wurden durch die Kollision fast vollständig zerstört, beide Lokführer sind unter den Toten. Mehrere Waggons stürzten von den Gleisen, einige fingen Feuer.

Ursache war nach den Worten des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis ein „tragischer menschlicher Fehler“. Der Bahnhofsvorsteher, der am Dienstagabend am Bahnhof der Stadt Larisa in Mittelgriechenland verantwortlich war, soll eingestanden haben, die Weichen falsch gestellt zu haben. Ein Personenzug mit rund 350 Menschen an Bord soll so auf ein Gleis geraten sein, auf dem ein Güterzug entgegenkam.

Zugunglück in Griechenland © AFP/STAFF

Verkehrsminister Kostas Karamanlis erklärte wenige Stunden nach dem Unglück seinen Rücktritt. „Wenn etwas so Tragisches passiert, können wir nicht weitermachen, als sei nichts passiert“, erklärte Karamanlis.

Die Opferzahl könnte nach Angaben der Feuerwehr noch steigen, weil noch Menschen in den Trümmerhaufen vermutet wurden. „Der Einsatz zur Befreiung eingeschlossener Menschen dauert an“, sagte der Feuerwehr-Sprecher Vassilis Vathrakogiannis.

Regionalgouverneur rechnet mit hoher Anzahl an Toten

Die Rettungsarbeiten seien „sehr schwierig“, sagte Konstantinos Giannakopoulos von der Ärztegewerkschaft in Larisa im Fernsehsender ERT. Einige der 500 Einsatzkräfte versuchten mit Metallscheren, in die zerquetschten Waggons zu gelangen. Mit zwei großen Kränen wurden die Wracks angehoben, die neben der Bahnstrecke lagen.

Der Regionalgouverneur Kostas Agorastos sagte im Sender Skai, die Zahl der Todesopfer werde am Ende wahrscheinlich „sehr hoch“ sein.

Kostas Karamanlis (Mitte), Verkehrsminister von Griechenland, besuchte den Ort des Unglücks – und trat zurück. © dpa/George Kidonas

Der griechische Regierungssprecher Giannis Oikonomou sagte, die Züge seien vor dem Unglück „mehrere Kilometer lang“ auf demselben Gleis unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben wurde der Bahnhofsvorsteher von Larisa festgenommen. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Zugstrecke laut Gewerkschaft in schlechtem Zustand

Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft OSE, Kostas Genidounias, sagte, die Strecke zwischen Athen und Thessaloniki sei in einem sehr schlechten Zustand. Alle Signale würden manuell gesteuert, sagte er im Fernsehsender ERT. „Seit dem Jahr 2000 haben die Systeme nicht funktioniert.“

In einem offenen Brief hatten Bahnmitarbeiter im Februar darauf hingewiesen, die Sicherheitssysteme für die Gleise seien unvollständig und schlecht gewartet. Ein Sicherheitskontrolleur hatte im vergangenen Jahr gekündigt und gewarnt, dass wegen unvollständiger Sicherheitsnachrüstungen Zugreisen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h auf der Strecke gefährlich seien.

Rauch steigt auf, während Feuerwehrleute und Rettungskräfte nach einem Zusammenstoß zweier Züge in der Nähe von Larissa im Einsatz sind. © dpa/Vaggelis Kousioras

Die italienische Staatsbahn Ferrovie di Stato, welche die griechische Bahngesellschaft Hellenic Train 2017 übernommen hatte, gab auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme ab.

„So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen“, sagte ein Rettungshelfer, der völlig erschöpft aus einem zerstörten Waggon kam. „Es ist so tragisch.“

Viele Studenten unter den Passagieren

Am Bahnhof der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki versammelten sich schon nachts verzweifelte Angehörige, Telefon-Hotlines wurden eingerichtet. Viele der Toten können Berichten zufolge nur per DNA-Test identifiziert werden.

Angehörige und Freunde warten vor einem Krankenhaus in Larissa auf Nachrichten über Menschen, die noch vermisst werden. © REUTERS/Alexandros Avramidis

Rund 200 Passagiere, die nicht oder nur leicht verletzt wurden, wurden vom Unglücksort mit Bussen ins 150 Kilometer weit entfernte Thessaloniki gebracht. Manche Angehörige aber warteten vergebens.

„Es war ein Albtraum, ich zittere noch immer“, sagte der 22-jährige Passagier Angelos an der Unglücksstelle der Nachrichtenagentur AFP. „Glücklicherweise waren wir im vorletzten Waggon und kamen lebend heraus.“ Der Zusammenstoß habe sich wie ein „riesiges Erdbeben“ angefühlt. „Es gab ein Feuer in den ersten Waggons und totale Panik“, berichtete er.

„Im Moment des Unfalls sind die Fenster plötzlich explodiert“, berichtete ein anderer Passagier im Fernsehen. „Zum Glück konnten wir die Tür aufmachen und schnell entkommen. In anderen Wagen ist es den Leuten nicht gelungen.“

Gesundheitsminister Thanos Plevris sagte, in dem Personenzug mit insgesamt 342 Fahrgästen hätten viele junge Leute gesessen. Seinen Angaben zufolge hatten viele Studierende den Zug genommen, um nach einem langen Wochenende zurück nach Thessaloniki zu fahren.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis besuchte am Mittwoch die Unglücksstelle und rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Er versprach, die Umstände des Unglücks vollständig aufzuklären. Das Unglück löste auch im Ausland große Betroffenheit aus. „Wir trauern mit unseren griechischen Freunden und denken an die Opfer und deren Angehörige“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf Twitter. (Tsp mit AFP/dpa)

