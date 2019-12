Bei einer Explosion in Blankenburg in Sachsen-Anhalt ist ein Mensch gestorben, 15 Menschen wurden verletzt. Das teilte die Polizei mit. Sie hatte zunächst von 25 Verletzten gesprochen, die Zahl dann aber nach unten korrigiert. Ein zwischenzeitlich vermisster Mensch ist wieder aufgetaucht.

Einsatzkräfte fanden die Leiche in der Wohnung des Mehrfamilienhauses, in der die Explosion vermutlich auch ausgelöst wurde. Laut Polizei handelt es sich um den 78 Jahre alten Mieter der Wohnung. Dort hat die Polizei nach eigenen Angaben Flüssiggas und Weltkriegsmunition gefunden. "Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Explosion durch Flüssiggas ausgelöst“, hieß es von der Polizei. Wie das genau geschah, ist noch unklar.

Die Explosion soll sich kurz vor 9 Uhr in einem Fünfgeschosser im Neubaugebiet Regenstein, am Rande der Harzstadt, ereignet haben. Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit etwa 160 Einsatzkräften vor Ort. Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser. Wie der MDR berichtet, hatten beim Eintreffen der Feuerwehr mehrere Personen bewusstlos auf der Straße gelegen.

Noch am Freitag soll die Statik des Mehrfamilienhauses überprüft werden. „Die Platten in dem Neubaublock haben sich verschoben“, sagte der Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Fachleute müssten nun die Statik des fünfgeschossigen Gebäudes kontrollieren.

Explosion in Blankenburg: Was bekannt ist

Bei der Explosion in Blankenburg starb mindestens ein Mensch, es gab rund 25 Verletzte

Bei dem Toten handelt es sich um einen 78 Jahre alten Mieter, in seiner Wohnung fand die Polizei Flüssiggas und Weltkriegsmunition

Die Explosion ereignete sich am Freitagmorgen

Die Statik des Hauses soll kontrolliert werden

Etwa 160 Polizei- und Rettungskräfte sind vor Ort, Hubschrauber brachten Verletzte in umliegende Kliniken.

In der Nähe des Hauses befindet sich eine Kita. Von dort seien rund 100 Kinder in Sicherheit gebracht worden, sie seien von ihren Eltern abgeholt worden, twitterte die Polizei. Es sei keines der Kinder verletzt worden.

Blankenburg liegt im Harz und hat rund 20.000 Einwohner. Sie bezeichnet sich selbst als „Die Blütenstadt im Harz“. (Tsp, dpa, AFP)