In Dänischenhagen in Schleswig-Holstein hat ein Bewaffneter am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel mitteilten, setzte sich der mutmaßliche Täter danach anscheinend mit einem Auto in die nahe Landeshauptstadt ab.

Auch dort suchten Einsatzkräfte nach Angaben der Ermittlungsbehörden deshalb nach dem Verdächtigen. Es gab einen größeren entsprechenden Einsatz.

Hinweise auf einen möglichen Amoklauf gab es demnach allerdings ausdrücklich nicht. „Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass es sich um eine Amoklage handeln könnte“, betonten Polizei und Staatsanwaltschaft.

In einem Tweet der Kieler Stadtverwaltung war zunächst vom „Verdacht“ auf einen Amoklauf die Rede. Bürger entlang einiger Straßen wurden aufgerufen, drinnen zu bleiben.

Laut Ermittlern ereignete sich das Tötungsdelikt in der kleinen Gemeinde Dänischenhagen gegen elf Uhr. In einem Doppelhaus wurden Schüsse abgefeuert, nach ersten Meldungen von der Einsatzstelle starben ein Mann und eine Frau. Der Täter flüchtete danach mit einem Auto. Weitere Details nannten die Behörden zunächst nicht. (AFP)