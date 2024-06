Hamburg Mann droht an der Reeperbahn mit Spitzhacke, Polizei schießt

Die Polizei hat nahe der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli einen mit einer Spitzhacke und einem Molotowcocktail bewaffneten Mann angeschossen. Er sei am Bein getroffen worden und werde medizinisch betreut, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann sei in der Silbersackstraße aus einem Lokal gekommen, berichtete der Sprecher weiter. Er habe ein Werkzeug in der Hand gehabt, eine Art Spitzhacke, und in «bedrohlicher Weise» gegen Polizeibeamte gerichtet. Sie hätten ihn aufgefordert, das Werkzeug hinzulegen. Er habe zudem auch einen Molotowcocktail in der Hand gehabt. «Er hat weiter eine Bedrohungssituation aufgebaut», so der Sprecher. Daraufhin hätten die Beamten geschossen. Die «Bild» hatte zuvor berichtet.

Kurz zuvor gab es in St. Pauli wegen des EM-Spiels Niederlande gegen Polen einen Marsch von etwa 40.000 erwarteten niederländischen Fans. Dieser sei aber während des Vorfalls bereits vorbei gewesen. «Nach derzeitigen Erkenntnissen ist da kein Fußballbezug», sagte der Sprecher.

