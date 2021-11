Eine im US-Bundesstaat Kentucky entführte Teenagerin hat dank einer im Internet bekannt gewordenen Notgeste einen Autofahrer alarmiert – und konnte so gerettet werden. Der aufmerksame Mann verständigte die Polizei. Diese stoppte den Wagen des Entführers und befreite die 16-Jährige.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 verbreiten zahlreiche Organisationen das Handzeichen, das in bedrohlichen Situationen „Hilfe“ signalisieren soll. Ursprünglich war es als universeller Hinweis in Videokonferenzen gedacht, der auf häusliche Gewalt aufmerksam machen sollte.

Es sei beruhigend zu hören, dass jemand das Zeichen in einer sehr bedrohlichen Situation nutzen konnte und dass tatsächlich jemand darauf zu reagieren wusste, sagte eine Sprecherin der Canadian Women's Foundation der New York Times zu dem Entführungsfall aus der vergangenen Woche. Die Organisation für Frauenrechte hatte das Handzeichen erstmals eingeführt und veröffentlicht immer wieder Erklärvideos für Situationen, in denen dieses hilfreich sein könnte.

Wer das Handzeichen beobachte, so rät die Foundation, solle nicht in jedem Fall sofort die Polizei benachrichtigen. Meist sei es zunächst nützlich, in einem sicheren Umfeld mit der Hilfe suchenden Person zu kommunizieren.

Das betroffene Mädchen stammte aus Asheville und kannte ihren Entführer, James Herbert Brick, laut Medienberichten flüchtig. Ein Fremder war an dessen Wagen auf der Autobahn vorbeigefahren und hatte dabei die Minderjährige auf dem Beifahrersitz gesehen. Er nahm ihre Geste als ungewöhnlich wahr und verständigte die Polizei. Weder den Beamten noch dem Zeugen war das Signal vorher bekannt.

Seit der Einführung des Handzeichens haben in den sozialen Netzwerken YouTube und TikTok Millionen Menschen die Erklärvideos dazu angesehen. Die Geste ist nicht Teil der Gebärdensprache. Der Gründungsorganisation zufolge sollte es möglichst einfach umzusetzen und in Videokonferenzen gut erkennbar sein.

Für die Geste zeigt man dem Beobachtenden zunächst die Hand mit der Handfläche. Dann wird als zunächst der Daumen nach unten geklappt, dann alle Finger, sodass eine Faust entsteht.

Sie habe zwischen Ohio und Kentucky immer wieder versucht, Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, sagte die entführte 16-Jährige. Der Polizei zufolge haben viele ihre Geste wahrscheinlich für ein einfaches Winken gehalten. Der Entführer war mit dem Mädchen durch mehrere Bundesstaaten gefahren.

Die Polizei nahm den 61-Jährigen wegen Freiheitsberaubung fest. Aufgrund von kinderpornografischen Inhalten auf seinem Smartphone wird es laut Medienberichten zu einer weiteren Anklage kommen.

Das Netzwerk TikTok hatte zuletzt im Fall Gabby Petito neben den polizeilichen Ermittlungen die Suche nach der vermissten 22-Jährigen unterstützt. Tausende Nutzer beteiligten sich mit Videos und Hinweisen.