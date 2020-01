Mit Spannung war erwartet worden, was auf dem Landsitz der Queen besprochen wurde, jetzt hat sich das Familienoberhaupt der britischen Royals geäußert: „Heute hatte meine Familie sehr konstruktive Gespräche über die Zukunft meines Enkels und seiner Familie“, teilte sie mit. Die Familie und sie unterstützten Harrys und Meghans Wunsch, ein neues Leben als junge Familie zu gestalten, vollkommen.

Prinz Harry, der Herzog von Sussex, und seine Gattin Herzogin Meghan wollen ihre royalen Pflichten teilweise aufgeben, selber Geld verdienen und künftig ihr Leben zusammen mit Sohn Archie zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen.

Doch so schnell lassen Queen Elizabeth II und „die Firma“, wie das Königshaus gern genannt wird, die beiden nicht gehen. Schon kurz nach der überraschenden Rückzugsankündigung von Harry und Meghan Mitte vergangener Woche ließ der Buckingham-Palast mitteilen, dass es „um komplizierte Angelegenheiten“ gehe, deren Regelung Zeit in Anspruch nehmen werde.

Meghan wird per Telefon aus Kanada zugeschaltet

Zum „Sandringham Summit“, wie die „BBC“ das außergewöhnliche Treffen der Royals nennt, oder zum „Sandringham-Showdown“, wie der „Telegraph“ dramatischer schreibt, hat die Queen ihren Sohn und Harrys Vater Prince Charles geladen, dazu Harrys Bruder William und eben Harry selbst. Dessen Ehefrau Meghan wird, so berichten es britische Medien, per Telefon von Kanada aus zugeschaltet werden, wo sie sich derzeit mit Sohn Archie aufhält.

Auf der Tagesordnung dürften unter anderem folgende Themen stehen:

Wie wollen Harry und Meghan ihr Geld verdienen und sich damit, wie angekündigt, finanziell unabhängig machen vom Königshaus? Die beiden sind bereits schwerreich – und jeder ihrer beruflichen Schritte jenseits „der Firma“ dürfte nicht nur von der Presse mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Werden Harry und Meghan ihre Titel behalten ?

? Werden Harry und Meghan noch royale Aufgaben übernehmen ?

Der frühere Pressechef des Buckingham-Palastes, Dickie Arbiter, sieht in diesem Punkt eines der größten Probleme des Krisentreffens. „Du bist entweder ein Königlicher, oder du bist kein Königlicher – du kannst nicht den einen Fuß in dem einen Lager haben und den anderen in dem anderen Lager", sagt Arbiter. Wo werden Harry und Meghan künftig leben ?

Als weitere Möglichkeit wird das kanadische Toronto genannt, denn dort hat Meghan schon einige Jahre gewohnt, während sie als Schauspielerin in der US-Serie „Suits" auftrat. Wie werden Harry, Meghan und Sohn Archie künftig beschützt, wer sorgt für ihre Sicherheit ?

? Wie werden Harry und Meghan mit den Medien umgehen? Das Paar hat in Interviews die Verfolgung durch die Presse moniert, besonders Meghan fühlte sich oft zu Unrecht angegangen und zu sehr ins Rampenlicht gerückt. Auch das hat Harry und Meghan, vor allem vor dem Hintergrund des Unfalltods seiner Mutter Diana nach einer Verfolgungsjagd durch Pressfotografen, zu ihrem Rückzug bewogen. Meghan soll vor einem Zusammenbruch gestanden haben.

„Getrennte Einheiten“: Die Prinzen William und Harry (Archivbild) Foto: AFP/Tolga Akmen

Unabhängig von allen eher praktischen und organisatorischen Aspekten, die die Familie beim „Sandringham Summit“ beschäftigen werden, geht es für die Öffentlichkeit vor allem aber auch um die Frage: Wie groß sind die Verwerfungen und Missstimmungen im britischen Königshaus? Sind die Risse noch zu kitten?

Harry und Meghan haben ihre Rückzugserklärung vorher nicht mit der Familie besprochen, diese fühlte sich überrumpelt und verletzt. Vor allem die 93 Jahre alte Queen, deren Pflichtgefühl legendär ist, dürfte nicht gut zu sprechen sein auf ihren aufmüpfigen Enkel Harry.

Dessen Bruder William wurde in der „Sunday Times“ mit den Worten zitiert: „Ich habe ein Leben lang den Arm um meinen Bruder gelegt, aber das kann ich nun nicht mehr tun“. Er und Harry seinen nun „getrennte Einheiten“.

Er sei traurig darüber, sagte William demnach weiter. Alles, was er tun könne, sei, Harry zu unterstützen und zu hoffen, dass wieder Zeiten kommen, an denen wir gemeinsam von einem Blatt singen“, zitiert die Zeitung William. „Ich möchte, dass alle in derselben Mannschaft spielen.“

Harry und William empört über „Times“-Artikel

Ein Bericht vom Montag über einen angeblichen Grund für die Krise zwischen ihnen empörte die Brüder sehr, wie sie in einem gemeinsamen Statement deutlich machten: „Für Brüder, die sich so sehr um die Fragen der psychischen Gesundheit sorgen, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich“, hieß es in der Erklärung. In der Mitteilung wurde nicht der Name der Zeitung genannt. Ein Sprecher des Buckingham-Palastes teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit, dass es sich um die „Times“ handele.

Diese hatte berichtet, dass sich Harry und Meghan von William schikaniert fühlten. Sie hätten demnach William eine „herrische Haltung“ vorgeworfen. Das Blatt fügte selbst hinzu, dass diese Behauptung von William und Kate nahestehenden Kreisen energisch zurückgewiesen wurde, ebenso wie von einigen Prinz Harry nahestehenden Quellen. Trotz der klaren Zurückweisung der erwähnten Behauptungen „wurde diese falsche Geschichte heute in einer britischen Zeitung gebracht“, kritisierten nun die Prinzen.

Die Beziehungen der Royals untereinander werden beim Treffen in Sandringham gewiss eine Rolle spielen. Doch die Queen wird, so sagt es nicht nur der „Guardian“ voraus, alle persönlichen Gefühle zur Seite legen, wenn es um die Zukunft des Königshauses geht. Die Königin werde „einen pragmatischen Ansatz“ suchen, um mit einer raschen Lösung noch mehr Schaden von der Monarchie abzuwenden.