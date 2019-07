In einem Gymnasium in Leonberg bei Stuttgart hat der Schuldirektor die Polizei eingeschaltet, weil in einem Klassenchat Nazi-Inhalte verbreitet wurden. Das berichtet die „Bild“- Zeitung unter Berufung auf einen Brief an die Eltern der Schule. Demnach seien in einem Chat einer 9. Klasse Inhalte verschickt worden, „die wahrscheinlich strafrechtlich relevant sind“.

Es seien Hakenkreuze und Hitlergrüße gepostet worden. Zudem hätten die Schüler ein Bild eines Maschinengewehrs mit dem Kommentar „löst bis zu 1800 Asylanträge pro Minute“ verschickt. Auch seien sexualisierte Karikaturen in dem Chat aufgetaucht, drei Lehrerinnen seien verunglimpft worden.

Die Polizei ermittele gegen fünf Schüler wegen Verbreitung verfassungswidriger Organe und pornografischer Schriften, berichtet die „Bild“-Zeitung. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann sagte dem Blatt: „Wir gehen allen Vorfällen dieser Art nach. In besonders krassen Fällen selbstverständlich auch unter Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden.“ (tsp)