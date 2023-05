Hochhaus-Explosion in Ratingen Festgenommener Mann war kriminell auffällig – Bangen um schwerverletzte Einsatzkräfte

Bei einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus sind am Donnerstagvormittag zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Detonation wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einem 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen ausgelöst, der mit seiner Mutter in der Wohnung lebte.

Nachdem Spezialeinsatzkräfte die Wohnung gestürmt und den Mann festgenommen hatten, wurde eine weibliche Leiche in dem Haus gefunden. Zu ihrer Identität wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Person war nach dpa-Informationen schon länger tot. Nach Bericht der „Bild“-Zeitung handelt es sich um die Mutter des festgenommenen Mannes.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. „Ob es sich um versuchten Totschlag oder versuchten Mord handelt und in wie vielen Fällen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen“, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Tatverdächtig sei der festgenommene 57-Jährige. Zudem werde geprüft, wie die aufgefundene Tote gestorben sei.

Der Wohnungsinhaber ist nach Polizeiangaben mit „schwersten Verletzungen“ in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob er durch die Explosion oder bei der Festnahme verletzt worden sei, könne man derzeit nicht sagen, sagte die Polizeisprecherin.

Ein verletzter Polizist wird ärztlich versorgt. © dpa/Rolf Vennenbernd

Recherchen in den sozialen Medien hätten ergeben, dass sich der Mann „im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten“ habe, berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags. Allerdings sei das „nicht ganz sicher“, sagte Reul am Freitagmorgen dem Radiosender „WDR2“. Der Mann sei auch kriminell auffällig gewesen, allerdings nur mit kleineren Delikten.

Reul hatte am Donnerstag von insgesamt zwölf teils schwerst verletzten Feuerwehrleuten und Polizeibeamten gesprochen. Am Freitagmorgen antwortete Reul auf die Frage, ob er etwas über deren Zustand wisse im WDR2-Radio: „Leider auch nicht mehr“. Und weiter: „Was ich damit weiß, klingt nicht gut.“

„Diejenigen, die vorne im Feuer standen und die das hoffentlich überleben, werden das mit Sicherheit für den Rest ihres Lebens mit sich tragen“, sagte Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch der Deutschen Presse-Agentur. Einige Opfer hätten schwerste Verbrennungen von bis zu 80 Prozent der Hautfläche. „Da ist wirklich Hoffen und Bangen.“

Polizisten schlug ein „Feuerball entgegen“

Die Düsseldorfer Polizei gab eine drastische Schilderung des Geschehens. Demnach seien die Einsatzkräfte gerufen worden, weil es Sorgen um eine Bewohnerin des Ratinger Hochhauses gab, deren Briefkasten überquelle. Als Polizei und Feuerwehr vor ihrer Wohnungstür im zehnten Stock gestanden hätten, sei diese von ihrem 57-jährigen Sohn plötzlich aufgerissen worden, berichtete Polizeisprecher Raimund Dockter.

„Es kam sofort zu einer Explosion, unmittelbar, also ein Feuerball kam auf die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und Polizei zu.“ Dadurch seien eine 25-jährige Polizistin und ein 29-jähriger Polizist lebensgefährlich und sieben Feuerwehrleute schwerst verletzt worden. „22 weitere trugen leichte Verletzungen davon“, teilte die Polizei am späteren Abend mit.

Wie die Explosion konkret ausgelöst worden sei, müsse noch ermittelt werden. Im weiteren Verlauf habe der Verdächtige zudem einen Brand gelegt, der das Betreten der Wohnung und die Aufklärungsarbeiten erschwert habe.

Dass der Mann die Einsatzkräfte in einen Hinterhalt locken wollte, sei möglich, könne derzeit aber nicht bestätigt werden, sagte Dockter. Nach Angaben der Düsseldorfer Feuerwehr hat eine größere Zahl an Polizeibeamten zudem Rauchvergiftungen erlitten.

Auch Scharfschützen im EInsatz

Während des Polizeieinsatzes nach der Explosion hatte es zahlreiche Knallgeräusche gegeben. Aus einer Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses kam Rauch, berichtete ein dpa-Reporter. Auf dem Balkon der Nachbarwohnung waren demnach zwischenzeitlich bewaffnete Spezialkräfte der Polizei zu sehen. Auch Scharfschützen brachten sich in Stellung.

Die Polizei hatte dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei Feuer gewesen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand gegen 11.15 Uhr dann eine Detonation ausgelöst. Laut Tagesspiegel-Informationen gingen Sicherheitskräfte vor Ort von einer Sprengfalle aus.

Faeser und Wuest zeigen sich entsetzt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) äußerten sich, ebenso wie Reul, entsetzt über die Folgen der Explosion. „Das ist wirklich etwas unvorstellbar Schreckliches für diejenigen, die sich Tag für Tag für andere Menschen und für deren Sicherheit einsetzen“, sagte Faeser vor Journalisten.

Schlimm sei auch, dass es bei einem Routine-Einsatz zu so einem schrecklichen Ereignis gekommen sei. Faeser sagte, sie habe mit Reul telefoniert und ihm die volle Unterstützung der Bundesregierung zugesagt. (Tsp/dpa)