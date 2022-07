Die Hochzeitsgäste von Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben das Brautpaar nach der Trauung am späten Samstagnachmittag vor der Kirche auf Sylt empfangen. Helle Blütenblätter wirbelten durch die Luft als der Bundesfinanzminister und seine Braut aus der Kirche St. Severin kamen.

Im Anschluss plauderten Lehfeldt und Lindner vor der Kirche mit ihren Gästen, es gab einen Sektempfang. Am Abend sollte noch in der „Sansibar“ am Nordseestrand gefeiert werden.

Vor der Trauung kam die Braut gemeinsam mit ihrem Vater in einem Cabriolet an der Kirche St. Severin in Keitum an. Sie trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar.

nBraut Franca Lehfeldt kommt in einem offenen Porsche an der Kirche an. Foto: Axel Heimken/dpa

Lindner (FDP) trug einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume.

Bräutigam Finanzminister Christian Lindner in dunkelblauem Anzug. Foto: Axel Heimken/dpa

Kurz vor der Trauung versammelten sich vor der Kirche auch die prominenten Gäste: Bundeskanzler Olaf Scholz kam mit seiner Ehefrau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD). Auch Bundetagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und Nordrhein-Westfalens ehemaliger Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) waren unter den Gästen, so wie der aus der TV-Sendung „Die Höhle des Löwen“ bekannte Unternehmer Frank Thelen.

Prominente Gäste: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l) und seine Frau Britta Ernst (l) stehen neben Wolfgang Kubicki (FDP),... Foto: Axel Heimken/dpa

CDU-Chef Friedrich Merz kam gemeinsam mit seiner Frau Charlotte - beide waren bereits am Vorabend bei ihrer Ankunft mit einem Privatflieger gesichtet worden.

CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte sind mit ihrem Privatflieger zur Hochzeit nach Sylt gekommen. Foto: Axel Heimken/dpa

Lindner (43) und Lehfeldt (33), die als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt arbeitet, wurden bereits am Donnerstag standesamtlich getraut. Am Freitag feierten sie ihren Polterabend.

Polizeieinsatz wegen 35 lautstarker Punks vor „falschem“ Hotel

Ebenfalls am Freitagabend gab es auch einen kleineren Zwischenfall: Vor einem Hotel in Keitum hätten rund 35 Punks gestanden und seien laut, aber sonst friedlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Vermutlich sei es das Ziel der Gruppe gewesen, die Feierlichkeiten des Politikers zu stören, sagte der Sprecher. Dabei hätten sich die Punks allerdings im Hotel geirrt. Die Polizei sprach kurz vor Mitternacht Platzverweise gegen die Gruppe aus und begleitete die Punks schließlich im Zug bis nach Westerland.

Einsatzkräfte der Polizei auf Sylt während Lindners Hochzeit. Foto: Axel Heimken/dpa

Die Hochzeit des Bundesfinanzministers und seiner Frau beschäftigte die Beamten auch am Samstag weiter. So war bereits am Morgen eine nicht genehmigte Drohne über der Kirche gesichtet worden, in der Lindner am Nachmittag heiraten sollte.

Der Besitzer konnte aber nicht gefunden werden. Rund um die Kirche waren den Angaben des Sprechers zufolge auch Sprengstoffspürhunde der Polizei im Einsatz. Wie viele Polizisten für die Hochzeit im Einsatz sind, wollte der Sprecher nicht sagen.

eDie Kirche in der Finanzminister Lindner (FDP) und seine Frau geheiratet haben. Foto: Axel Heimken/dpa

Auch auf der anderen Seite der Kirche sammelten sich zahlreiche Neugierige. Dort verteilte „TV total“-Moderator Sebastian Puffpaff T-Shirts mit verschiedenen Motiven des Hochzeitspaares, Dosenbier und kleine Fähnchen. Dieser Platz musste aber gegen 14.00 Uhr freigemacht werden. Insgesamt warteten zwischenzeitlich mehrere Hundert Menschen darauf, einen Blick auf das Paar und seine prominenten Gäste zu erhaschen. Auch einige Punks waren gekommen.

Kritik an der Luxus-Hochzeit in den sozialen Medien

Während bei den Schaulustigen vor der Kirche eine friedliche und von Neugier auf das Paar geprägte Stimmung vorherrschte, wurde in den (sozialen) Medien über Steuerverschwendung und einen unpassenden Zeitpunkt für die Feier ebenso kontrovers diskutiert, wie auch darüber, dass das Paar in der Kirche heiratet, obwohl beide aus der Kirche ausgetreten sein sollen. Lindner hat aber bei seiner Vereidigung zum Bundesminister der Finanzen den Eid mit dem Zusatz „so wahr mir Gott helfe“ geleistet.

Der evangelische Ethikprofessor Mathias Wirth kritisierte die Hochzeit. Er sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, dies sei eine „wenig sozial- und moralsensitive Luxus-Trauung eines Ministers, der zeitgleich die Hartz-IV-Sätze für Langzeitarbeitslose kürzen will“.

Die schmucke Kirche am Ortsrand von Keitum ist eines der Wahrzeichen Sylts mit jahrhundertelanger Geschichte und auch bei Promis ein beliebter Ort für Hochzeiten. So hat hier beispielsweise 2018 der Modedesigner Guido Maria Kretschmer seinem langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters das Jawort gegeben. (dpa)