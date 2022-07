Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca hat die Polizei einen Deutschen wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag und Sonntag an insgesamt sieben Stellen unter anderem in der Nähe von Wäldern bei Calvià etwa 20 Kilometer westlich von Palma Feuer gelegt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das sei wegen der derzeit extremen Waldbrandgefahr infolge von Dürre noch gefährlicher als sonst, fügte ein Sprecher hinzu.

Zum Glück hätten alle Feuer schnell gelöscht werden können. Einzelheiten zur Identität des Deutschen wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Am Samstag waren in Mallorca zunächst mehrere Brände registriert worden, bei denen nach Angaben der Polizei Buschland vernichtet wurde. Am Sonntagmorgen folgten dann weitere Feuer in derselben Gegend, die ebenfalls schnell gelöscht werden konnten.

Angesichts der Häufung der Feuer seien Brandwachen organisiert worden. Am Sonntagmittag habe dann ein Förster von einem Auto berichtet, das mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr, als er es bemerkte. Der Wagen sei kurz darauf in einer Polizeisperre gestoppt und der deutsche Fahrer festgenommen worden. (dpa)