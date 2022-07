Melania Trump hat gegenüber dem amerikanischen TV-Sender „Fox News“ erklärt, dass sie am 6. Januar 2021 nicht über die Ereignisse am US-Kapitol informiert war. Die Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump beteuerte, sie habe an diesem Tag ihre „offiziellen Pflichten als First Lady“ erfüllt und Renovierungsarbeiten organisiert.

Zuvor hatte die ehemalige Stabschefin der First Lady, Stephanie Grisham, öffentlich gemacht, dass Trump am 6. Januar nicht sofort eine Erklärung zur Verurteilung der Ereignisse unterzeichnen wollte. Grisham hatte vor einigen Wochen einen Screenshot eines entsprechenden Chatverlaufs beim Kurznachrichtendienst Twitter gepostet.

In der Nachricht hatte Grisham Trump nach einem offiziellen Twitter-Statement zu den gewaltvollen Szenen am US-Kapitol gefragt, Melania Trump antwortete dem Screenshot zufolge mit einem einfachen „Nein“.

Hunderte Trump-Anhänger hatten am 6. Januar 2021 den Kongress der USA gewaltsam gestürmt und eine Sitzung von Parlamentariern unterbrochen, die formal den Wahlsieg von Joe Biden bestätigen wollten. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, ein Untersuchungsausschuss im US-Senat beschäftigt sich mittlerweile mit den Ereignissen.

Melania Trump hingegen sieht die Schuld auf der Seite ihrer Stabschefin. „Es ist offensichtlich, dass Grishams jüngster Verrat ein letzter Versuch ist, ihre ruinierte Karriere und ihren Ruf zu retten“, erklärte sie gegenüber „Fox News“. Grisham hätte zu den Ereignissen damals laut Trump ein Briefing abhalten sollen.

Dass Grisham an diesem Tag nicht im Weißen Haus gewesen sei, grenze an Pflichtverletzung und sei bei der späteren Pressesprecherin kein Einzelfall gewesen. Melania Trump verdeutlichte, dass ihre ehemalige Stabschefin jetzt nur den Namen Trump nutzen wolle um die Aufmerksamkeit für die eigene Person zu steigern.

Grisham sah sich in der Pflicht zur Veröffentlichung

In einem Interview mit dem US-Sender „CNN“ hatte Stephanie Grisham zuletzt klar gemacht, dass sie die Reaktion von Melania Trump auf die Ereignisse schon damals als untypisch und enttäuschend empfunden hatte. „Das war der Moment, in dem irgendwie alles in mir zerbrochen ist“.

Grisham selbst trat nach dem Sturm auf das US-Kapitol zurück. Die Veröffentlichung ihrer Nachrichten mit Melania Trump folgte auf die Aussagen einer ehemaligen Mitarbeiterin im Weißen Haus im Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen.

Melania Trump beharrt darauf, dass sie Gewalt stets verurteile. „Wäre ich vollständig über die Details informiert worden, hätte ich die Gewalt am US-Kapitol natürlich sofort verurteilt“, so die ehemalige First Lady. Eine Twitter-Botschaft, in der sie das tut, sendete Trump damals allerdings erst Tage später.