„Die EU-Vorschriften für Tiertransporte sind veraltet, irreführend und werden nur unzureichend durchgesetzt“, teilte das Europäische Parlament im Januar 2022 in einer Pressemitteilung mit. Tiere müssten beim Transport besser geschützt oder gar Fleisch anstelle von lebenden Tieren befördert werden, hieß es.

Nachdem ein Untersuchungsausschuss seit Juni 2020 mutmaßliche Verstöße gegen die Vorschriften für Tiertransporte in der EU geprüft hatte, kam dieser zu dem Schluss, dass die EU-Bestimmungen nicht immer eingehalten werden und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Tiere nicht vollständig Rechnung tragen.

Trotzdem werden noch immer täglich Tausende Kühe, Schweine und Hühner innerhalb Deutschlands und über die Landesgrenzen hinaus in sogenannten Lebendtiertransporten befördert. Doch nicht nur die Langstreckentransporte sind ein Problem. Auch auf kurzen Strecken innerhalb Deutschlands kommt es nicht selten zu schweren Unfällen.

Am Dienstag sind rund 700 Ferkel nach einem Unfall eines Schweinetransporters auf der Autobahn 3 in Bayern verendet. In dem Laster waren laut Polizei rund 900 Tiere. Etwa 150 davon mussten nach dem Unfall wegen ihrer Leiden getötet werden, rund 550 starben bereits zuvor infolge des Unfalls.

200 Ferkel überlebten den Unfall

Laut Polizei kam der Lastwagen bei Wiesentheid in Unterfranken im Bereich einer Baustelle von der Straße ab und kippte um. Der 34 Jahre alte Fahrer hatte vermutlich wegen eines medizinischen Problems die Kontrolle über den Tiertransporter verloren. Er und sein 42 Jahre alter Beifahrer kamen verletzt in Kliniken.

Die Bauarbeiter und die Feuerwehrleute verhinderten, dass die 200 Ferkel, die den Unfall überlebt hatten, auf der Autobahn umherliefen. Wegen der Hitze wurden die Tiere von den Feuerwehren mit Löschwasser gekühlt. Später wurden die Schweine in einen Ersatzfahrzeug geladen und weggebracht.

„Fast wöchentlich passieren solche schwerwiegenden Unfälle“, sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro. Nahezu alle Unfälle seien auf menschliches Versagen zurückzuführen. „Es wird offenbar Personal eingesetzt, dem die nötige Sachkunde fehlt. Oder die Menschen sind einfach übermüdet und überfordert“, so Peifer.

700 Ferkel starben auf der A3, 450 Schweine mussten auf der A7 eingeschläfert werden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Weiterer Unfall mit 450 toten Tieren am Mittwoch

Am Mittwochmorgen kam es zu einem weiteren Unfall: Ein mit 600 Schweinen beladener Lastwagen landete auf der Autobahn 7 bei Loop (Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein) seitlich im Graben neben der Fahrbahn. Laut Polizeiangaben mussten Tierärzte etwa 450 der rund 600 an Bord befindlichen Tiere vor Ort einschläfern.

Lediglich ein Viertel der Schweine blieb unverletzt und konnte weitertransportiert werden. Der Lastwagen war aus bislang noch ungeklärter Ursache bei Neumünster von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben umgekippt. Der 24-jährige Fahrer und sein ein Jahr älterer Beifahrer wurden leicht verletzt und konnten nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Nach Angaben der Polizei in Neumünster wurde einige Tiere auch aus dem Transporter herausgeschleudert. Die Autobahn musste in eine Fahrtrichtung demnach über Stunden hinweg teils voll gesperrt werden. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Fleischtransport statt Lebendtiertransport

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten geht von einer hohen Dunkelziffer von solchen Unfällen aus, denn es existiere keine bundesweite Statistik zu Verkehrsunfällen mit Lebendtieren. „Unfälle mit Tiertransporten führen nicht nur zu immensem Tierleid, sondern stellen auch eine unmittelbare Gefahr für Menschen dar, denn die Tiere laufen oftmals vollkommen verstört über die Fahrbahn, was zu weiteren Unfällen führen kann.“

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments forderten die Kommission bereits im Januar auf, bis spätestens 2023 einen Aktionsplan vorzulegen, um unter anderem einen Übergang von Lebendtiertransporten hin zu Fleischbeförderungen zu unterstützen. „Wir müssen in mehr und bessere Lösungen investieren, um die Notwendigkeit der Beförderung lebender Tiere zu verringern“, sagte Mitberichterstatterin Isabel Carvalhais.

„Millionen von Tieren werden täglich über deutsche Autobahnen transportiert und das nur, weil es ein paar Cent mehr bei einem Schlachter, der Tausende Kilometer von Mastbetrieb entfernt ist, gibt“, betont Jan Peifer vom Tierschutzbüro. Den 41-jährigen Veganer mache es immer wieder aufs Neue betroffen, die Tiere in den engen Transportern auf der Autobahn zu sehen. „Das ganze System muss ein Ende haben“, so Peifer. (mit dpa und AFP)