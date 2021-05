„Die Zeit ist gekommen, um Ferien in Italien zu buchen – wir können es kaum erwarten, euch wieder bei uns willkommen zu heißen“, erklärte Italiens Ministerpräsident Mario Draghi zum Abschluss einer Videokonferenz der Tourismusminister der G20, deren Vorsitz Italien in diesem Jahr hat. An der anschließenden Pressekonferenz in Rom stellte Draghi die Einführung eines Impfpasses in Aussicht, der es ausländischen Gästen Italiens ab dem 15. Mai erlauben soll, wieder ohne die bisher geltende obligatorische Quarantäne von fünf Tagen einzureisen. Der italienische Green Pass ist für nachweislich Geimpfte und Genesene vorgesehen; auch ein negatives Corona-Testresultat soll für den Erhalt des Passes ausreichen.

Die Regierung will mit dem eigenen Impfpass die Zeit bis zur Einführung des europäischen Green Pass überbrücken, der voraussichtlich erst einen Monat später, ab Mitte Juni, eingesetzt werden kann.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Die italienischen Touristiker sehen sich derzeit benachteiligt: Zwar füllen sich allmählich die Bücher mit den Reservierungen für die Sommersaison, aber die Buchungen werden derzeit fast ausschließlich von Italienern vorgenommen. Wegen der Quarantäne-Pflicht haben vor allem Kulturstädte wie Venedig, Rom und Florenz in diesem Jahr noch kaum ausländische Touristen gesehen.

Draghi strebt eine rasche Erholung der italienischen Wirtschaft an

Draghi ist sich der Rolle des Fremdenverkehrs für die Erholung der italienischen Wirtschaft bewusst: Die Branche trägt rund 13 Prozent zum Bruttosozialprodukt des Landes bei. Im vergangenen Jahr brach der Umsatz um über die Hälfte ein, allein die Hotellerie verzeichnete Einbußen von 28 Milliarden Euro. Bernabò Bocca, Präsident des nationalen Hotelierverbands, zeigte sich über das Entgegenkommen der Regierung erleichtert: „Dank des nun vorliegenden Datums des 15. Mai können wir endlich beginnen, die Saison zu planen. Die ausländischen Gäste sind für unsere Betriebe unverzichtbar“, betonte Bocca. Auch Draghi zeigte sich zuversichtlich, dass der arg gebeutelte Sektor sich nach der Pandemie wieder erholen werde.

Für die Italiener wurde der nationale Impfpass bereits am 26. April eingeführt. Doch bisher haben erst zwei Regionen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht: Die autonome Provinz Südtirol hat eine eigene App entwickelt, den die Bürgerinnen und Bürger auf ihr Smartphone herunterladen können; die Hauptstadtregion Latium stellt nach erfolgter Impfung oder nachgewiesener Genesung schriftliche Atteste aus. Die übrigen 18 Regionen warten noch auf entsprechende Anweisungen aus Rom. Den Italienern ermöglicht der nationale Impfpass die Bewegungsfreiheit zwischen den einzelnen Regionen, auch wenn diese noch als orange oder rote Zone eingeteilt sind.

Mehr zum Thema Wut der Tourismusbranche wächst Italien verliert den ersten Vorsprung beim Impfen

Der grüne Pass für die ausländischen Touristen wird sich laut Draghi an jenem für die italienischen Bürger orientieren. Welche Form er genau haben wird und wo und wie man sich ihn besorgen oder herunterladen kann, darüber hat die Regierung noch keine konkreten Angaben gemacht – ür die Planung einer kurzen Auslandsreise wird es knapp.