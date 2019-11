In einer Schule im kalifornischen Santa Clarita nördlich von Los Angeles sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei in Santa Clarita teilte auf Twitter mit, dass man nach dem mutmaßlichen Schützen suche. Bislang gehe man von einem Verdächtigen aus. Die Polizei verfolge jedoch Hinweise in alle Richtungen. Als Vorsichtsmaßnahme seien am Donnerstag alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.

Der Sheriff in Santa Clarita nördlich von Los Angeles teilte mit, "ungefähr fünf Opfer" würden behandelt. Die AFP sprach von mindestens sieben Verletzten. Mehrere Polizeieinheiten seien an der Schule. Das örtliche Henry Mayo Newhall Krankenhaus spricht auf Twitter von zwei Patienten, die sich "in einem kritischen Zustand befinden". Drei weitere Opfer seien unterwegs.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Schüler die Saugus High School verließen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa, AFP, tsp)