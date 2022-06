In den Niederlanden hat ein Gericht einen Österreicher wegen seiner Mithilfe bei der jahrelangen Isolierung von sechs Kindern zu drei Jahren Haft verurteilt.

Joseph B. spielte laut dem Urteil vom Dienstag eine „entscheidende Rolle“ dabei, sechs Kinder des Sektenführers Jan van D. auf einem Bauernhof im niederländischen Dorf Ruinerwold über ein Jahrzehnt lang von der Außenwelt abzuschotten.

Der Fall hatte nach seiner Entdeckung im Jahr 2019 weltweit Aufsehen erregt. Der nun verurteilte 61-jährige Handwerker aus Österreich sei ein „Jünger“ des Haupttäters gewesen, hieß es in dem Urteil des Gerichts im nordniederländischen Assen.

Joseph B. habe Lebensmittel für van D. gekauft und den Bauernhof angemietet, auf dem der Mann seine Kinder von 2007 bis 2019 festgehalten haben soll - in dem Glauben, die Kinder auf eine „neue Welt“ namens Eden vorzubereiten. Zudem soll der Verurteilte das Haus gemeinsam mit van D. renoviert und jahrelang sichergestellt haben, dass er Überweisungen aus Österreich erhielt.

Ermittler begutachten am 18.10.2019 den Bauernhof im niederländischen Dorf Ruinerwold. Foto: Wilbert Bijzitter/ANP/AFP

Vom Vorwurf, selbst Kinder festgehalten und missbraucht zu haben, wurde Joseph B. freigesprochen. Er soll aber einen anderen Österreicher im Jahr 2009 über mehrere Wochen in einem Schuppen gefesselt und eingesperrt haben. Über Joseph B. hieß es in der Urteilsbegründung, er habe eine „andere Rolle“ als van D. gespielt. Er habe aber „hinreichend eng und bewusst“ mit dem Familienvater zusammengearbeitet, um selbst verurteilt zu werden.

Das Verfahren gegen van D. selbst war 2021 wegen dessen schlechten körperlichen und geistigen Zustands eingestellt worden. Wegen eines 2016 erlittenen Gehirnschlags war er nach Einschätzung des Gerichts nicht in der Lage, den Prozess zu verfolgen.

Das frühere Sektenmitglied van D. hatte nach Überzeugung der Ermittler sechs seiner Kinder auf einem Bauernhof in Ruinerwold im Norden der Niederlande festgehalten und mit Schlägen sowie Nahrungs- und Trinkwasserentzug misshandelt. Zwei weitere Kinder soll er sexuell missbraucht haben. Der Fall war ans Licht gekommen, als eines der inzwischen erwachsenen Kinder im Oktober 2019 in verwahrlostem und verwirrtem Zustand in einem Gasthaus des Dorfes auftauchte. (AFP)