Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida wächst die Befürchtung, dass die Zahl der Opfer deutlich steigen könnte. Am Freitag galten weiter bis zu 99 Menschen als vermisst.

Die Zahl der Toten bei dem Unglück in Surfside nahe Miami Beach ist nach Angaben des Büros der Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade am Freitag auf vier gestiegen. Elf weitere erlitten Verletzungen. 37 Menschen seien aus dem Gebäude befreit worden, teilte die Feuerwehr mit. Rettungsteams waren mit Spürhunden, Spezialkameras und Horchgeräten im Einsatz, wie US-Medien berichteten. Hin und wieder seien Klopfgeräusche aus den meterhohen Trümmerbergen zu hören.

„Nichts anderes zählt. Wir geben nicht auf“, sagte Surfsides Bürgermeister Charles Burkett. Die Retter seien rund um die Uhr im Einsatz. Allerdings habe Regen die Suche erschwert. „Wie ein Pfannkuchen“ sei der Wohnkomplex in sich zusammengestürzt. „Das ist herzzerreißend, denn für mich bedeutet das, dass wir bei der Suche nach Überlebenden nicht so erfolgreich sein werden, wie wir es gerne wären.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Stadtrat Charles Kesl sagte dem Sender CNN, er hoffe auf weitere Überlebende: „Realistisch gesehen bin ich aber nicht sicher, wie viele oder ob überhaupt jemand lebend geborgen und gefunden wird.“ Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte mit Blick auf die Suche: „Jede Minute zählt.“

Die Behörden betonten zwar, dass die 99 Vermissten nicht unbedingt auch alle in dem Gebäude gewesen sein müssen. Für eine etwaige Identifizierung von Opfern seien aber von Angehörigen DNA-Proben genommen worden, berichteten örtliche Medien.

Video 01:23 Min. 99 Menschen nach Teil-Einsturz von Hochhaus in Florida vermisst

Um zusätzliche Mittel und Material nach dem Unglück freizugeben, rief Floridas Gouverneur Ron DeSantis den Notstand aus. Dieser wurde von Präsident Joe Biden am Freitag bestätigt, um so auch Bundesmittel zur Verfügung stellen zu können. Auch die Katastrophenschutzbehörde FEMA ist eingeschaltet. Bereits am Donnerstag hatte Biden betont, wo immer der Bund helfen könne, werde er das tun. „Wir sind da“, sagte Biden.

Etwa 55 der 130 Wohneinheiten des strandnahen Gebäudes waren in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr Ortszeit eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf von dem Unglück überrascht. Die Zeitung „The Miami Herald“ veröffentlichte ein Video einer Sicherheitskamera, das zeigt, wie erst einer und dann ein anderer Teil des L-förmigen Gebäudes kollabiert. Die Bilder erinnerten an die Szenen in New York bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001, schrieb das Blatt.

Überreste der Einrichtungen sind in zerstörten Wohnungen zu sehen. Foto: Chandan Khanna/AFP

Die Ursache des Unglücks in Surfside ist weiter ein Rätsel. Der als Champlain Towers South bekannte Wohnkomplex aus den 1980er Jahren sei erst kürzlich im Rahmen einer routinemäßigen Inspektion von Experten untersucht worden, sagte Stadtrat Kesl.

Professor Shimon Wdowinski von der Florida International University (FIU) sagte örtlichen Medien, er habe in einer Untersuchung im vergangenen Jahr festgestellt, dass das in einem Feuchtgebiet errichtete Gebäude in den 1990er Jahren mehrere Millimeter abgesunken sei. Das allein habe den Kollaps kaum ausgelöst, aber vielleicht dazu beigetragen. „Wenn sich ein Teil des Gebäudes gegenüber dem anderen bewegt, kann das eine gewisse Spannung und Risse verursachen“, sagte er.

Bürgermeisterin Cava, erklärte, dass das Gebäude offenbar wegen struktureller Probleme eingestürzt war. Statiker und Feuerwehrleute würde nun zusammenarbeiten, um den Teil des Gebäudes, der noch steht, abzustützen.

Greg Batista, ein Ingenieur, der vor einigen Jahren an dem Haus arbeitete, sagte zu CNN: „Abplatzungen können, wenn sie nicht repariert werden, zu einem Kollaps führen.“ Damit ein Gebäude einstürze, reiche es schon, wenn nur eine Säule beschädigt gewesen sei, so Batista. „Alles, das es braucht, ist eine Säule, und alles kann zusammenfallen wie ein Jenga-Turm.“

Ein anderer Ingenieur, Kit Miyamoto, brachte Batistas Ausführungen gegenüber CNN auf den Punkt: „Dieser Kollaps ist ein klassisches Versagen einer Säule. Das Gebäude wurde auf mehreren solcher Säulen aufgebaut. Und wenn eine Säule zusammenbricht, bricht alles zusammen. Das ist genau, wonach es aussieht.“

„Es sieht aus, als wäre eine Bombe hochgegangen“, hatte Surfsides Bürgermeister Burkett am Donnerstag dem Sender NBC gesagt. „Aber wir sind ziemlich sicher, dass es keine Bombe, sondern etwas anderes war.“ Der Bürger Santo Mejil sagte der Zeitung „Miami Herald“, seine Frau sei Pflegerin und habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude aufgehalten. Sie habe ihm am Telefon erzählt, „eine große Explosion“ gehört zu haben. „Es fühlte sich an wie ein Erdbeben“, habe sie berichtet. Die Frau wurde gerettet, wie ihr Ehemann berichtete. (dpa, AFP, Reuters)